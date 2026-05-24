РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози

Росія втретє використала балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» для удару по Україні 

Російська Федерація масштабувала виробництво балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік» на Воткінському заводі, що може призвести до збільшення інтенсивності ударів по Україні. Аналітики Defence Express зазначають, що зростання кількості готових ракет дозволить ворогу частіше використовувати цю зброю, яка є складною ціллю для української протиповітряної оборони через високу швидкість та роздільні бойові елементи, інформує «Главком».

Експерти зазначають, що якщо раніше використання цієї балістичної ракети (зокрема під час першого удару по Дніпру у листопаді 2024 року) мало суто поодинокий, демонстраційний та експериментальний характер, то зараз ситуація змінюється.

  • Військово-промисловий комплекс країни-агресорки зміг адаптувати потужності Воткінського заводу та суміжних підприємств під більш масовий випуск цих ракет.
  • Збільшення кількості запусків свідчить про те, що ворог намагається накопичити певну кількість цих систем для регулярних ударів углиб території України.
  • Нарощування виробництва дозволяє Кремлю частіше застосовувати цю зброю не лише для фізичного руйнування інфраструктури, а й для продовження ядерного шантажу західних партнерів України.

«Згідно з даними, озвученими минулого року, на цей рік РФ мали плани виготовити шість ракет «Орєшнік», а станом на минулий рік всього їх було виготовлено три, з яких одну використали для удару по Україні, а ще одну було знищено на полігоні «Капустін Яр» силами українських спецслужб», – зазначають аналітики.

Вартість однієї балістичної ракети «Орєшнік» оцінюється в межах від $30 млн до $50 млн, а деякі західні аналітики називають цифри аж до $90–150 млн за один бойовий пуск. Російська ракета «Орєшнік» є модифікацією радянських та російських проєктів міжконтинентальних балістичних ракет, зокрема на базі комплексу «Рубіж».

«Главком» писав, що російські війська в ніч проти 24 травня завдали удару по місту Біла Церква Київської області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж», відомою як «Орєшнік».

Напередодні атаки, 23 травня, президент Володимир Зеленський попереджав про підготовку Росією удару із застосуванням «Орєшніка», спираючись на дані розвідок США та європейських партнерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням до українців та світової спільноти за підсумками однієї з наймасштабніших комбінованих атак Росії з початку повномасштабного вторгнення. Глава держави оприлюднив актуальні дані щодо кількості жертв, деталізував арсенал, який використав ворог, та різко прокоментував чергові погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.

