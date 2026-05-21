MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін

Христина Жиренко
Цьогорічний MRKTNG марафон відбудеться під гаслом «Підкреслити головне»

Уявіть аркуш, по якому пройшлися десятки ліній маркером. Це про те середовище, у якому український маркетолог працює щодня: хаос каналів, інструментів, сигналів, контекстів, обставин. І жодної гарантії, що те, що працювало вчора, витримає сьогодні. У такій реальності головна навичка — навчитися фіксувати саме ті елементи, які формують результат. 

Тому цьогорічний MRKTNG марафон від топового медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR і бізнес/медіа бюро Ekonomika+ відбудеться під гаслом «Підкреслити головне» та допоможе розібрати логіку цього аркуша. Вже 3 червня марафон об’єднає у Києві 500+ маркетинг-практиків, комунікаційників, бренд-лідерів та креативників на цілий день нон-стоп лекцій від топів ринку.

У програмі – концентрат найцікавіших, стислих та практично корисних виступів про професійно цінне від тих, хто ухвалює рішення в умовах нестабільності і знає, що маркетинг сьогодні – це про точність вибору. А також три панельні дискусії, подкаст на сцені та цілий день нетворкінгу.

Про що говоримо цього року:

  • Підкреслити головне: як ухвалювати маркетингові рішення у перенасиченому середовищі та що стає опорою для бренду у 2026 році.
  • Новий споживач, нова довіра: як працювати з аудиторією, яка швидко змінює поведінку, менше вірить словам, чутливіше реагує на фальш і спирається на досвід.
  • Креатив на стероїдах: як створювати ідеї, що впливають на вибір споживача.
  • Між технологіями та здоровим глуздом: як використовувати ШІ, автоматизацію, Threads, TikTok та інші канали взаємодії, щоб маркетинг не перетворився на хаотичний набір дій, а давав реальний результат.

Серед спікерів MRKTNG марафону 2026 – Ксенія Сікорська (ПУМБ), Дмитро Судак (Тева), Володимир Соболев («Ковальська»), Олександр Шевельов («Нафтогаз»), Наталія Вовк (1+1 Україна), Юлія Жмакіна (1+1 Україна), Єгор Гордєєв (1+1 Україна), Ярина Скороход (ДТЕК), Ганна Гришина (Eva), Ірина Метньова (Vandog agency), Олена Плахова (KERNEL), Борис Цомая (РІЕЛ), Вікторія Шапронь (AB InBev Efes Ukraine), Володимир Гайдаш («АрселорМіттал Кривий Ріг»), Олександра Погоріла (U Agency), Анна Давиденко (Let Them See), Анна Захараш («Дарниця»), Владислав Дунаєнко (Міноборони) та інші бренд-лідери.

Традиційно у межах марафону відбудеться церемонія нагородження переможців Конкурсу маркетингових проєктів X-RAY. Креатив, ефективність, стратегія – і трохи професійної заздрості від колег :)

Реєструйтесь на MRKTNG марафон та отримайте доступ до унікальних кейсів з маркетингу.

Захід реалізують за підтримки: генерального партнера – ПУМБ, генерального інформаційного партнера — 1+1 media та головного партнера – Тева.

