Ківалов програв вибори на одеському окрузі



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Сергій Ківалов

На окрузі №135 перемагає кандидат від партії «Слуга народу» Олексій Леонов

Народний депутат України III-VII скликань, президент Національного університету «Одеська юридична академія» та лідер «Української морської партії Сергія Ківалова» програє вибори в Раду по округу №135.

Станом на 13 годину, за даними ЦВК, по цьому округу було опрацьовано 57,57% протоколів голосування.

За Ківалова проголосували 31,84% виборців, за його суперника – кандидата від партії «Слуга народу» Олексія Леонова - 40,41%.

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