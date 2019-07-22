Виборча кампанія стала рекордною щодо незаконної агітації - Комітет виборців



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Найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено, зокрема, від імені партії «Слуга народу»

Наявність матеріалів незаконної агітації на парламентських виборах 21 липня стала однією з ключових проблем у переддень та день голосування.

Про це заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на брифінгу.

Кошель нагадав, що КВУ проводить спостереження за виборами в Україні вже 25 років. «Ця кампанія є рекордною щодо фактів незаконної агітації», - підкреслив він.

За оцінкою спостерігачів КВУ, найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено від імені політичних партій «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок».

Також наявні матеріали ще від імені п’яти політичних сил (Аграрна партія України, ВО «Свобода», «Голос», «ЄС», ВО «Батьківщина»), а також низки кандидатів у одномандатних округах.

Нагадаємо, у громадській організації «Комітет виборців України» оцінили голосування на позачергових виборах народних депутатів, що відбулося напередодні, як таке, що загалом відповідає вимогам українського законодавства та міжнародних стандартів.

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Джерело: РБК-Україна