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    Виборча кампанія стала рекордною щодо незаконної агітації - Комітет виборців

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    Виборча кампанія стала рекордною щодо незаконної агітації - Комітет виборців

    Найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено, зокрема, від імені партії «Слуга народу»

    Наявність матеріалів незаконної агітації на парламентських виборах 21 липня стала однією з ключових проблем у переддень та день голосування.

    Про це заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на брифінгу.

    Кошель нагадав, що КВУ проводить спостереження за виборами в Україні вже 25 років. «Ця кампанія є рекордною щодо фактів незаконної агітації», - підкреслив він.

    За оцінкою спостерігачів КВУ, найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено від імені політичних партій «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок».

    Також наявні матеріали ще від імені п’яти політичних сил (Аграрна партія України, ВО «Свобода», «Голос», «ЄС», ВО «Батьківщина»), а також низки кандидатів у одномандатних округах.

    Нагадаємо, у громадській організації «Комітет виборців України» оцінили голосування на позачергових виборах народних депутатів, що відбулося напередодні, як таке, що загалом відповідає вимогам українського законодавства та міжнародних стандартів.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%

    Джерело: РБК-Україна

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