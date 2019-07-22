Виборча кампанія стала рекордною щодо незаконної агітації - Комітет виборців
Найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено, зокрема, від імені партії «Слуга народу»
Наявність матеріалів незаконної агітації на парламентських виборах 21 липня стала однією з ключових проблем у переддень та день голосування.
Про це заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на брифінгу.
Кошель нагадав, що КВУ проводить спостереження за виборами в Україні вже 25 років. «Ця кампанія є рекордною щодо фактів незаконної агітації», - підкреслив він.
За оцінкою спостерігачів КВУ, найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено від імені політичних партій «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок».
Також наявні матеріали ще від імені п’яти політичних сил (Аграрна партія України, ВО «Свобода», «Голос», «ЄС», ВО «Батьківщина»), а також низки кандидатів у одномандатних округах.
Нагадаємо, у громадській організації «Комітет виборців України» оцінили голосування на позачергових виборах народних депутатів, що відбулося напередодні, як таке, що загалом відповідає вимогам українського законодавства та міжнародних стандартів.
-
Зеленський Володимир Олександрович30.24%
-
Порошенко Петро Олексійович15.95%
-
Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
-
Бойко Юрій Анатолійович11.67%
-
Гриценко Анатолій Степанович6.91%
-
Смешко Ігор Петрович6.04%
-
Ляшко Олег Валерійович5.48%
-
Вілкул Олександр Юрійович4.15%
-
Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
-
Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
-
Шевченко Олександр Леонідович0.57%
-
Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
-
Балашов Геннадій Вікторович0.17%
-
Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
-
Безсмертний Роман Петрович0.14%
-
Бондар Віктор Васильович0.11%
-
Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
-
Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
-
Тарута Сергій Олексійович0.10%
-
Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
-
Богословська Інна Германівна0.09%
-
Петров Володимир Володимирович0.08%
-
Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
-
Каплін Сергій Миколайович0.08%
-
Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
-
Мороз Олександр Олександрович0.06%
-
Журавльов Василь Миколайович0.05%
-
Кривенко Віктор Миколайович0.04%
-
Ващенко Олександр Михайлович0.03%
-
Габер Микола Олександрович0.03%
-
Кива Ілля Володимирович0.03%
-
Ригованов Руслан Олександрович0.02%
-
Соловйов Олександр Миколайович0.02%
-
Данилюк Олександр Володимирович0.02%
-
Купрій Віталій Миколайович0.02%
-
Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
-
Новак Андрій Яремович0.02%
-
Носенко Сергій Михайлович0.01%
-
Насіров Роман Михайлович0.01%
Джерело: РБК-Україна