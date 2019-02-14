В окупований Крим приїдуть Асад і Ле Пен



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Представники окупаційної влади Криму на зустрічі з Башаром Асадом, жовтень 2018 року

Ялтинський міжнародний економічний форум пройде в окупованому Криму з 17 по 20 квітня

Президент Сирії Башар Асад та лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен приїдуть в окупований Крим на Ялтинський міжнародний економічний форум.

Про це заявив в четвер журналістам співголова оргкомітету форуму Андрєй Назаров, інформує російське агентство ТАСС.

«Почесними делегаціями п'ятого форуму стали французька делегація, яку очолюватиме Марін Ле Пен, і Сирійська Арабська Республіка, яка буде представлена Башаром Асадом. Сергій Аксьонов зробив йому запрошення, коли ми там були, і отримали підтвердження про його візит», - сказав Назаров.

Ялтинський міжнародний економічний форум пройде в окупованому Криму з 17 по 20 квітня.

Росіяни анонсували візит «британської делегації» до окупованого Криму. У повідомленні йдеться, що до складу групи увійдуть близько «15 політиків, підприємців та експертів». За словами Назарова, очолить британську делегацію депутат Європейського парламенту Білл Етрідж, який минулого року також приїжджав в окупований Крим.