В окупованому Донецьку з'явився ще один ФК «Шахтар»

Клуб з вкраденою назвою дебютував у, так званій зимовій першості незаконного формування «ДНР»

На окупованій території Донецької області з'явилася футбольна команда під назвою ФК «Шахтар». Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

«У Донецьку повернули звичну для футбольних фанатів назву вутбольного клубу «Шахтар», ─ йдеться у повідомленні.

ЗМІ зазначають, що ідея присвоєння нікому не відомій команді імені українського клубу полягає в тому, що нібито «відновлюється історична справедливість» і «повертається» звична для донеччан назва».

Наголошується, що клуб з вкраденою назвою дебютував у, так званій зимовій першості незаконного формування «ДНР».

«Тут грають вихованці вже «республіканських» футбольних шкіл. Тобто ─ наші місцеві. Це той «Шахтар», який був ще за Радянського Союзу», ─ заявив той, хто називає себе генеральним директором фейкового «Шахтаря».