Росія почала призов жителів «Л/ДНР» до своєї армії

Росія розпочала видачу своїх паспортів на окупованому Донбасі у 2019 році

Російська Федерація почала призов жителів тимчасово окупованих районів Донбасу до своєї армії. Про це на прес-конференції заявив представник уповноваженого Верховної ради з прав людини у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

За словами Лисянського, на до армії РФ призивають чоловіків з російськими паспортами, яки Москва почала роздавати на окупованому Донбасі у 2019 році.

«І зараз там нарощується потенціал видачі цих паспортів. І вже, як мені доповідають правозахисники, є громадяни, які отримали російські паспорти, і їх вже призивають до Збройних сил Російської Федерації», – заявив Лисянський.

Лисянський додав, що у жителя ОРДЛО з російським паспортом немає права на російську пенсію, але є обов'язок служити в армії.

Також відомо, що дітям 15-16 років, тобто - учням шкіл ОРДЛО 9-11 класу, прискорюють видачу паспортів так званих «Л/ДНР». Це робиться для того, щоб вони швидше отримали паспорти РФ.

У квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє жителям окупованого Донбасу отримати російські паспорти в спрощеному порядку.

Крім того, 5 листопада 2020 року Путін вніс зміни в укази від 18 лютого 2017 року і від 24 квітня 2019 року про визнання «документів «Л/ДНР».

Зокрема, з указу прибрали формулювання «громадянам України та особам, які постійно проживають». Отже, відтепер РФ визнаватиме «документи» формувань без українського паспорта.

МЗС України висловило рішучий протест РФ з направленням відповідної ноти та закликала міжнародних партнерів, насамперед по лінії Нормандського формату, засудити дії РФ та вжити необхідних засобів тиску, у тому числі і санкційного.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».