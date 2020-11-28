«Шахтар» вирвав перемогу в матчі Прем’єр-ліги завдяки голу на 88 хвилині (відео)

Тете врятував для донеччан три очки

Донеччани зберегли три очкове відставання від «Динамо»

Донецький «Шахтар» здобув важку перемогу в матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги у виїзному матчі з СК «Дніпром-1».

Впродовж усієї зустрічі підопічні Іґора Йовічевіча терпеливо відбивалися, майже не турбуючи оборону суперника. Але в ту мить, коли жадана нічия 0:0 вже виглядала реальністю, СКД-1 пропустив.

На 88-й хвилині Маркос Сіпріано віддав передачу зліва у район одинадцятиметрової позначки, звідки Тете з-під ніг оборонців пробив точно в нижній кут – 0:1.

Таким чином, «Шахтар» відновив три очкове відставання від «Динамо», яке сьогодні перемогло «Ворсклу» і продовжує лідирувати. Полтавці з 19-ма очками ідуть третіми.

СК «Дніпро-1» після четвертої поразки поспіль має вісім очок і посідає 11-те місце з 14-ти команд.