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    «Шахтар» вирвав перемогу в матчі Прем’єр-ліги завдяки голу на 88 хвилині (відео)

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    Тете врятував для донеччан три очки - «Шахтар» вирвав перемогу в матчі Прем’єр-ліги завдяки голу на 88 хвилині (відео)
    Тете врятував для донеччан три очки
    Світлина - UA-Футбол

    Донеччани зберегли три очкове відставання від «Динамо»

    Донецький «Шахтар» здобув важку перемогу в матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги у виїзному матчі з СК «Дніпром-1».

    Впродовж усієї зустрічі підопічні Іґора Йовічевіча терпеливо відбивалися, майже не турбуючи оборону суперника. Але в ту мить, коли жадана нічия 0:0 вже виглядала реальністю, СКД-1 пропустив.

    На 88-й хвилині Маркос Сіпріано віддав передачу зліва у район одинадцятиметрової позначки, звідки Тете з-під ніг оборонців пробив точно в нижній кут – 0:1.

    Таким чином, «Шахтар» відновив три очкове відставання від «Динамо», яке сьогодні перемогло «Ворсклу» і продовжує лідирувати. Полтавці з 19-ма очками ідуть третіми.

    СК «Дніпро-1» після четвертої поразки поспіль має вісім очок і посідає 11-те місце з 14-ти команд.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга Тете СК «Дніпро-1» Іґор Йовічевіч Маркос Сіпріано
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