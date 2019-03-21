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    В окупованому Сімферополі звільнили із СІЗО екс-президента Криму Мєшкова

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    Юрій Мєшков&nbsp;розцінює арешт як &laquo;поліцейсько-судову операцію&raquo; - В окупованому Сімферополі звільнили із СІЗО екс-президента Криму Мєшкова
    Юрій Мєшков розцінює арешт як «поліцейсько-судову операцію»

    Арешт Мєшкова за «непокору співробітникам поліції» тривав дві доби

    У четвер, 21 березня, в окупованому Сімферополі відпустили з-під варти колишнього президента Криму Юрія Мєшкова.

    Як повідомляє Крим.Реалії, арешт Мєшкова за «непокору співробітникам поліції» тривав дві доби.

    Після звільнення із СІЗО екс-президент Криму заявив, що почувається нормально. Він розцінює арешт як «поліцейсько-судову операцію».

    Раніше підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя заарештував на дві доби колишнього президента Криму Юрія Мєшкова за «спротив працівникам поліції».

    Російські силовики в Сімферополі 18 березня затримали екс-президента Криму Юрія Мєшкова за заявою невідомої особи, що колишній кримський президент нібито перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Пізніше його повезли на огляд, однак, за словами Мєшкова, слідів алкогольного або наркотичного сп'яніння в нього не виявили.

    Наприкінці лютого екс-президент Криму Юрій Мєшков розкритикував нинішню російську владу півострова за «зраду» Росії під час анексії півострова.

    Юрій Мєшков (уродженець Дніпропетровської області в УРСР) – кримський політик і юрист, перший і єдиний президент Криму (1994-1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Кадидат юридичних наук, викладач Московського державного юридичного університету ім. Кутафина.

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