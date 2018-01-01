В Омані жінкам дозволили водити таксі

До цього таксистами в країні могли бути тільки чоловіки

В Омані з 1 березня жінки зможуть водити таксі, повідомляє Gulf News. До цього таксистами в країні могли бути тільки чоловіки. «Уряд Оману прагне надати жінкам рівні права з чоловіками на працевлаштування», — йдеться в заяві королівської поліції. Відзначається, що автомобілі з жінками і чоловіками за кермом будуть різними



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До цього таксистами в країні могли бути тільки чоловіки

В Омані з 1 березня жінки зможуть водити таксі, повідомляє Gulf News.

До цього таксистами в країні могли бути тільки чоловіки.

«Уряд Оману прагне надати жінкам рівні права з чоловіками на працевлаштування», — йдеться в заяві королівської поліції.

Відзначається, що автомобілі з жінками і чоловіками за кермом будуть різними за кольором — машини з жінками будуть рожевого і блакитного кольору.

У 2017 році Саудівська Аравія оголосила, що дозволить жінкам водити автомобіль.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії вперше показали повнометражний анімаційний дитячий фільм у кінотеатрі після того, як у королівстві була скасована 35-річна заборона на кінотеатри.

У Саудівській Аравії кінозали були заборонені на початку 1980-х років під тиском ісламських фундаменталістів.

Реформа, проведена 32-річним наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом, послабила ці обмеження.

У грудні минулого року Саудівська Аравія вперше за 35 років скасувала заборону на кінотеатри.