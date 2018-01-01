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    В Омані жінкам дозволили водити таксі

    До цього таксистами в країні могли бути тільки чоловіки
    В Омані з 1 березня жінки зможуть водити таксі, повідомляє Gulf News. До цього таксистами в країні могли бути тільки чоловіки. «Уряд Оману прагне надати жінкам рівні права з чоловіками на працевлаштування», — йдеться в заяві королівської поліції. Відзначається, що автомобілі з жінками і чоловіками за кермом будуть різними
    • Сьогодні, 04:27
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    До цього таксистами в країні могли бути тільки чоловіки

    В Омані з 1 березня жінки зможуть водити таксі, повідомляє Gulf News.

    До цього таксистами в країні могли бути тільки чоловіки.

    «Уряд Оману прагне надати жінкам рівні права з чоловіками на працевлаштування», — йдеться в заяві королівської поліції.

    Відзначається, що автомобілі з жінками і чоловіками за кермом будуть різними за кольором — машини з жінками будуть рожевого і блакитного кольору.

    У 2017 році Саудівська Аравія оголосила, що дозволить жінкам водити автомобіль.

    Нагадаємо, у Саудівській Аравії вперше показали повнометражний анімаційний дитячий фільм у кінотеатрі після того, як у королівстві була скасована 35-річна заборона на кінотеатри.

    У Саудівській Аравії кінозали були заборонені на початку 1980-х років під тиском ісламських фундаменталістів.

    Реформа, проведена 32-річним наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом, послабила ці обмеження.

    У грудні минулого року Саудівська Аравія вперше за 35 років скасувала заборону на кінотеатри.

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