В ОРДЛО бойовиків не відпускають зі служби - розвідка



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Місцевих бойовиків попередили про притягнення до відповідальності у разі виявлення у них паспортів громадян Україн

Бойовики не можуть звільнитися зі служби без наявності у них «паспортів «Д/ЛНР» та претендувати на отримання так званого посвідчення «учасника бойових дій»

Командування російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей не відпускає бойовиків з військової служби. Про це з посилання на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив речник Міноборони полковник Максим Праута.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей посилює заходи з метою утримання особового складу на військовій службі», - зазначив речник МОУ.

За словами полковника, крім того, військовослужбовці з’єднань і частин так званих 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) «Армійського корпусу збройних сил РФ» без наявності у них «паспортів «Д/ЛНР» не можуть оформити документи на звільнення з військової служби та претендувати на отримання так званого посвідчення «учасника бойових дій».

Водночас, місцевих бойовиків попередили про притягнення до відповідальності у разі виявлення у них паспортів громадян України.

«Також у так званих республіканських силових структурах звільнення військовослужбовців після закінчення контракту або за власним бажанням буде здійснюватися тільки після додаткового проходження ними служби від трьох до шести місяців на передовій», - додав речник МОУ.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР» 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.