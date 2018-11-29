Окупанти сьогодні вже двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку



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Військовослужбовці Збройних Сил України відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї

Бойових втрат у лавах українських військ від початку цієї доби немає

З початку поточної доби у зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано дві збройні провокації з боку російських окупаційних військ.

Про це сказав речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«З початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано поки що два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ, сталися вони на Донецькому напрямку», - сказав речник.

Він повідомив, що о другій ночі ворог застосував стрілецьку зброю в бік оборонців н.п. Тарамчук. Другим випадком став гранатометний обстріл позицій Об’єднаних сил, розташованих на околицях с. Гнутове. За словами Мотузяника, ці ворожі провокації не залишилася без відповіді. Військовослужбовці Збройних Сил України відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Речник зауважив, що бойових втрат у лавах українських військ від початку цієї доби немає.

Джерело: Укрінформ