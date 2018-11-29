Окупанти сьогодні вже двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку
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Військовослужбовці Збройних Сил України відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї
Бойових втрат у лавах українських військ від початку цієї доби немає
З початку поточної доби у зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано дві збройні провокації з боку російських окупаційних військ.
Про це сказав речник Міноборони Олександр Мотузяник.
«З початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано поки що два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ, сталися вони на Донецькому напрямку», - сказав речник.
За словами Мотузяника, ці ворожі провокації не залишилася без відповіді. Військовослужбовці Збройних Сил України відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.
Джерело: Укрінформ