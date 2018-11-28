  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти пришлють до Криму четвертий дивізіон С-400

    • Розсилка
    Окупанти пришлють до Криму четвертий дивізіон С-400

    Перший дивізіон С-400 було розгорнуто в січні 2017 року у районі Феодосії

    Четвертий дивізіон новітньої зенітно-ракетної системи (ЗРС) С-400 «Тріумф» доставлять в пункт постійної дислокації в окупованому Росією Криму до кінця цього року.

    Про це заявив журналістам начальник прес-служби Південного військового округу РФ Вадим Астаф'єв, пише російський Комерсант.

    За його словами, раніше дивізіон успішно виконав перші стикувальні стрільби на полігоні в Астраханській області. В якому саме місті буде перебувати ЗРС, Астаф'єв не уточнив.

    Перший дивізіон С-400 було розгорнуто в січні 2017 року у районі Феодосії. Другий дивізіон заступив на чергування в січні 2018 року в Севастополі, він контролює повітряний простір над Чонгаром і Армянськом на кордоні з Україною. Третій дивізіон розгорнули в районі Євпаторії у вересні цього року.

    Як відомо, зенітний комплекс «Тріумф» здатний вражати аеродинамічні цілі на дальності до 400 км і висоті від 5 м. С-400 може збивати крилаті ракети, літаки і боєголовки МБР. ЗРК оснащені радарами з дальністю виявлення до 600 км і можуть одночасно використовувати ракети різних типів.

    «Тріумфи» також несуть бойове чергування в Сирії.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив про загрозу повномасштабного російського вторгнення в Україну і продемонстрував журналістам матеріали розвідувальних даних та супутникові знімки.

    Читайте також
    Крим Росія окупанти Сирія зброя Міноборони РФ військові військова техніка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ