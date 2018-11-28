Окупанти пришлють до Криму четвертий дивізіон С-400



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Перший дивізіон С-400 було розгорнуто в січні 2017 року у районі Феодосії

Четвертий дивізіон новітньої зенітно-ракетної системи (ЗРС) С-400 «Тріумф» доставлять в пункт постійної дислокації в окупованому Росією Криму до кінця цього року.

Про це заявив журналістам начальник прес-служби Південного військового округу РФ Вадим Астаф'єв, пише російський Комерсант.

За його словами, раніше дивізіон успішно виконав перші стикувальні стрільби на полігоні в Астраханській області. В якому саме місті буде перебувати ЗРС, Астаф'єв не уточнив.

Перший дивізіон С-400 було розгорнуто в січні 2017 року у районі Феодосії. Другий дивізіон заступив на чергування в січні 2018 року в Севастополі, він контролює повітряний простір над Чонгаром і Армянськом на кордоні з Україною. Третій дивізіон розгорнули в районі Євпаторії у вересні цього року.

Як відомо, зенітний комплекс «Тріумф» здатний вражати аеродинамічні цілі на дальності до 400 км і висоті від 5 м. С-400 може збивати крилаті ракети, літаки і боєголовки МБР. ЗРК оснащені радарами з дальністю виявлення до 600 км і можуть одночасно використовувати ракети різних типів.

«Тріумфи» також несуть бойове чергування в Сирії.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив про загрозу повномасштабного російського вторгнення в Україну і продемонстрував журналістам матеріали розвідувальних даних та супутникові знімки.