Окупанти заарештували всіх полонених українських моряків



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Український моряк Юрій Будзило на судилищі окупантів в Криму

28 листопада окупанти заарештували 9 українських моряків

Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Про це 28 листопада повідомляє кореспондент «Радіо свобода» Антон Наумлюк у Facebook.

Останніми «суд» взяв під варту капітана 2-го рангу з катера «Бердянськ» Дениса Гриценка і капітана буксира «Яни Капу» Олега Мельничука.

28 листопада окупанти заарештували 9 українських моряків. Зокрема, оперуповноваженого 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старшого лейтенанта Андрія Драча і командира українського бронекатера «Нікополь» Богдана Небилицю.

Нагадаємо, 27 листопада підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 з 24 затриманих українських військових моряків. Їх відправили в СІЗО на два місяці.

Також запобіжні заходи обрали 3 пораненим під час штурму українцям. Це Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока. Їх взяли під варту на два місяці — до 25 січня.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебувало 24 українські моряки.

Зазначимо, що 28 листопада Україна звернулась до Євросуду через захоплених Росією моряків.

Українці за кілька годин зібрали 128 тис. грн для полонених моряків. Також арештанти Сімферопольського СІЗО зібрали для українських моряків чай, каву і одяг.

Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.