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    В оточене талібами місто Мазарі-Шариф прибув президент Афганістану

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    На час приземлення Гані в Мазарі-Шарифі таліби за одну ніч захопили столицю віддаленої північно-східної провінції Бадахшан &ndash; місто Файзабад - В оточене талібами місто Мазарі-Шариф прибув президент Афганістану
    На час приземлення Гані в Мазарі-Шарифі таліби за одну ніч захопили столицю віддаленої північно-східної провінції Бадахшан – місто Файзабад
    Фото: Anadolu Agency

    Втрата Мазарі-Шарифа означатиме повну втрату контролю над Північним Афганістаном

    11 серпня президент Афганістану Ашраф Гані прибув до оточеної талібами столиці провінції Балх, міста Мазарі-Шариф на півночі країни, повідомляє Радіо Свобода.

    Згідно із заявою офісу президента, опублікованою 11 серпня у Кабулі, Гані «перевірить загальну безпеку в північній зоні».

    На час приземлення Гані в Мазарі-Шарифі таліби за одну ніч захопили столицю віддаленої північно-східної провінції Бадахшан – місто Файзабад. Таким чином місто стало дев’ятою із 34 регіональних столиць, які з 6 серпня контролюють бойовики.

    Втрата Мазарі-Шарифа означатиме повну втрату контролю над Північним Афганістаном, оплотом руху «Талібан».

    До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.

    Теги: Талібан президент місто
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    В оточене талібами місто Мазарі-Шариф прибув президент Афганістану