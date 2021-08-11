В оточене талібами місто Мазарі-Шариф прибув президент Афганістану

На час приземлення Гані в Мазарі-Шарифі таліби за одну ніч захопили столицю віддаленої північно-східної провінції Бадахшан – місто Файзабад

Втрата Мазарі-Шарифа означатиме повну втрату контролю над Північним Афганістаном

11 серпня президент Афганістану Ашраф Гані прибув до оточеної талібами столиці провінції Балх, міста Мазарі-Шариф на півночі країни, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно із заявою офісу президента, опублікованою 11 серпня у Кабулі, Гані «перевірить загальну безпеку в північній зоні».

На час приземлення Гані в Мазарі-Шарифі таліби за одну ніч захопили столицю віддаленої північно-східної провінції Бадахшан – місто Файзабад. Таким чином місто стало дев’ятою із 34 регіональних столиць, які з 6 серпня контролюють бойовики.

Втрата Мазарі-Шарифа означатиме повну втрату контролю над Північним Афганістаном, оплотом руху «Талібан».

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.