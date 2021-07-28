Блінкен: Афганістан стане державою-вигнанкою, якщо таліби силою заберуть владу

Таліби в Китаї переконують, що вони за мир в Афганістані

Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо радикальний ісламістський рух «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу, заявив у середу, 28 липня, держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Афганістан, який не поважає права свого народу, Афганістан, який чинить злочини проти власного народу, стане державою-вигнанкою», - сказав Блінкен журналістам в Індії, передає агенція AFP.

Блінкен пояснив, що повідомлення про «звірства», скоєні талібами протягом останніх тижнів, на тлі їхнього просування по всій країні, були «глибоко тривожними».

Держсекретар США додав, що «Талібан» заявляє про прагнення отримати міжнародне визнання і підтримку Афганістану. «Імовірно, він хоче, щоб його лідери могли вільно подорожувати по світу, скасувати санкції тощо», - припустив держсекретар США.

«Примусове захоплення країни та зловживання правами її людей не є шляхом досягнення цих цілей (...) Є лише один шлях - за столом переговорів, щоб вирішити конфлікти мирним шляхом і забезпечити появу Афганістану, який керуватиметься по-справжньому інклюзивно і представляме весь його народ», - наголосив Блінкен.

Він додав, що США продовжують активно підтримувати нинішній уряд країни через різні форми допомоги та дипломатію.

Китай прийняв представників «Талібану»

Тим часом речник талібів повідомив цього ж дня про візит делегації на чолі з заступником лідера радикального руху до Китаю.

«Під час цього візиту проведені окремі зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, заступником міністра закордонних справ і спеціальним представником Китаю щодо Афганістану. На зустрічах обговорювалися політичні, економічні питання і проблеми безпеки, пов'язані з двома країнами, поточна ситуація в Афганістані і мирний процес», - повідомив речник талібів.

За його словами, Китай пообіцяв продовжувати і розширювати свою співпрацю з афганським народом і сприяти встановленню миру в цій країні, передає агенція «Інтерфакс».

Наступ талібів в Афганістані

Останнім часом, на тлі прискореного виведення військ США та інших країн-членів НАТО з Афганістану, таліби значно розширили площу підконтрольних їм територій. Зараз вони контролюють близько половини з 400 районів Афганістану, але це переважно малозаселені райони у гірській місцевості. Раніше у «Талібані», представники якого схильні перебільшувати свої воєнні здобутки, заявляли, що рух вжеконтролює 90 відсотків кордонів країни, але ці дані не були підтверджені.

На даний час виведення американських сил з Афганістану перебуває на завершальній стадії й готове на 95 відсотків. Заплановано, що остаточно американський контингент залишить Афганістан до 31 серпня.

США у лютому 2020 року, за президента Дональда Трампа, підписали угоду з «Талібаном», обіцяючи в обмін на гарантії безпеки з боку талібів повністю вивести свої війська з Афганістану до середини 2021 року. За сприяння США восени 2020 року «Талібан» розпочав переговори з урядом Афганістану, які зайшли в глухий кут. У січні 2021 року адміністрація нового президента США Джо Байдена заявила про намір переглянути угоду з талібами, укладену за Трампа.

Джерело: Deutsche Welle