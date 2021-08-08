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    Бомбардувальники США завдали удару по Талібану, понад 200 загиблих

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    Понад 200 бойовиків&nbsp;загинули унаслідок авіаудару - Бомбардувальники США завдали удару по Талібану, понад 200 загиблих

    Понад 200 бойовиків загинули унаслідок авіаудару

    Фото з відкритих джерел

    Авіаудари завдав американський бомбардувальник В-52

    Американські бомбардувальники B-52 завдали авіаударів по скупченню бойовиків «Талібану» на півночі Афганістану. Понад 200 бойовиків загинули унаслідок авіаудару США.

    Про це представник Міноборони Афганістану Фавада Амана повідомив у Twitter.

    «Понад 200 терористів Талібану було вбито у місті Шеберган, коли ВПС завдали ввечері удару по місцях їх збору та сховках. Значна кількість їх озброєння та боєприпасів, а також більше сотні транспортних засобів були знищені унаслідок авіаударів», – написав Аман на своїй сторінці у мережі Твіттер.

    Він додав, що авіаудари завдав американський бомбардувальник В-52.

    «Терористи зазнали значних втрат унаслідок авіаудару ВПС», – зазначив Аман.

    14 квітня президент США Джо Байден оголосив про своє рішення завершити операцію в Афганістані, стала найтривалішою зарубіжної військовою кампанією в американській історії.
    На початку липня рух «Талібан» на тлі виведення військ західної коаліції взяло під контроль райони Афганістану уздовж кордону з п’ятьма країнами – Іраном, Таджикистаном, Туркменістаном, КНР і Пакистаном. Як заявив новий командувач ЗС Афганістану генерал Валі Мохаммад Ахмадзай, пріоритетом для армії є захист від талібів основних міст країни, прикордонних переходів і шосе. За його словами, ватажки «Талібану» мають намір спочатку перерізати основні дороги, якими йде підвезення товарів, а потім розгорнути наступ на міста і райони.

    Нагадаємо, держсекретар США Блінкен заявив, що Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо радикальний ісламістський рух «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

    Як повідомлялося, 1 серпня, три снаряди були випущені по аеропорту в місті Кандагар, адміністративному центрі однойменної афганської провінції. Всі рейси в аеропорту Кандагара скасували.

    Теги: США Афганістан Талібан озброєння
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    Бомбардувальники США завдали удару по Талібану, понад 200 загиблих