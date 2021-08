Бомбардувальники США завдали удару по Талібану, понад 200 загиблих

Американські бомбардувальники B-52 завдали авіаударів по скупченню бойовиків «Талібану» на півночі Афганістану. Понад 200 бойовиків загинули унаслідок авіаудару США.

Про це представник Міноборони Афганістану Фавада Амана повідомив у Twitter.

«Понад 200 терористів Талібану було вбито у місті Шеберган, коли ВПС завдали ввечері удару по місцях їх збору та сховках. Значна кількість їх озброєння та боєприпасів, а також більше сотні транспортних засобів були знищені унаслідок авіаударів», – написав Аман на своїй сторінці у мережі Твіттер.

#Details: More than 200 terrorist Taliban were killed in #Cheberghan city after Air Forces targeted their gathering and hideouts today evening. A large amount of their weapons and ammunition and more than 100s of their vehicles were destroyed as a result of the airstrikes.