Бомбардувальники США завдали удару по Талібану, понад 200 загиблих
Понад 200 бойовиків загинули унаслідок авіаудару
Авіаудари завдав американський бомбардувальник В-52
Американські бомбардувальники B-52 завдали авіаударів по скупченню бойовиків «Талібану» на півночі Афганістану. Понад 200 бойовиків загинули унаслідок авіаудару США.
Про це представник Міноборони Афганістану Фавада Амана повідомив у Twitter.
«Понад 200 терористів Талібану було вбито у місті Шеберган, коли ВПС завдали ввечері удару по місцях їх збору та сховках. Значна кількість їх озброєння та боєприпасів, а також більше сотні транспортних засобів були знищені унаслідок авіаударів», – написав Аман на своїй сторінці у мережі Твіттер.
#Details: More than 200 terrorist Taliban were killed in #Cheberghan city after Air Forces targeted their gathering and hideouts today evening. A large amount of their weapons and ammunition and more than 100s of their vehicles were destroyed as a result of the airstrikes.— Fawad Aman (@FawadAman2) August 7, 2021
Він додав, що авіаудари завдав американський бомбардувальник В-52.
«Терористи зазнали значних втрат унаслідок авіаудару ВПС», – зазначив Аман.
Нагадаємо, держсекретар США Блінкен заявив, що Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо радикальний ісламістський рух «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.
Як повідомлялося, 1 серпня, три снаряди були випущені по аеропорту в місті Кандагар, адміністративному центрі однойменної афганської провінції. Всі рейси в аеропорту Кандагара скасували.