Більше жінок та дітей: ООН повідомила про зростання кількості загиблих серед цивільних

Місія ООН з надання допомоги в Афганістані (UNAMA) заявила, що зафіксувала 5 183 жертви серед цивільного населення в період з січня по червень 2021-го

Жінки та діти склали 46% усіх жертв серед цивільного населення за перше півріччя 2021-го

У травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку в 2009 році, йдеться в повідомленні Організації Об’єднаних Націй. Серед жертв у першій половині року було більше жінок та дітей, ніж за будь-який піврічний період раніше. Про це йдеться у звіті, опублікованому 26 липня, пише «Радіо Свобода».

Так, Місія ООН з надання допомоги в Афганістані (UNAMA) заявила, що зафіксувала 5 183 жертви серед цивільного населення в період з січня по червень, з них 1 659 загиблих – це на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У звіті зазначається, що жінки та діти склали 46% усіх жертв серед цивільного населення за перше півріччя.

Загалом було вбито 468 дітей та 1214 поранено, також загинули 219 жінок, 508 поранено.

«Особливо шокує і викликає глибоке занепокоєння те, що жінки, хлопчики та дівчата склали майже половину всіх жертв серед цивільного населення в першій половині 2021 року», – йдеться в заяві UNAMA.

У звіті звинувачують антиурядові сили в 64% усіх жертв серед цивільного населення, причому за 39% вбитих несуть відповідальність таліби, за майже 9% – угруповання «Ісламська держава», а відповідальність за 16% не визначена.

Але звіт також вказує на те, що урядові війська та пов’язані з ними особи відповідальні за близько 25% усіх цивільних жертв.

UNAMA припускає, що кількість жертв може зрости до найвищого річного рівня з часу звітування місії у 2009 році.

«Безпрецедентна кількість мирних жителів Афганістану загине і буде покалічені цього року, якщо не буде припинено зростання насильства», – сказала спеціальна представниця Генерального секретаря ООН в Афганістані Дебора Лайонс.

Нагадаємо, президент Афганістану Ашраф Гані відкликав всіх дипломатів із сусіднього Пакистану через два дні після того, як дочка афганського посла була ненадовго викрадена і «зазнала катувань».

В Афганістані вбили журналіста Reuters Даніша Сіддікі, коли він висвітлював зіткнення між афганськими силами безпеки і бойовиками «Талібану» біля переходу з Пакистаном.