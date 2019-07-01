В озері Івано-Франківська потонула жінка, а її друг втік



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1 липня в Івано-Франківську сталась трагедія на озері Фото Михайла Глуховського, Главком

Утоплену зачепив ногою один із відпочивальників, коли плив

Сьогодні, 1 липня, в озері Івано-Франківська потонула жінка. Як передає кореспондент «Главкома» з місця події, втоплену зачепив ногою один із відпочивальників, коли плив. На вигляд жінка має приблизно 45 років.

До озера прибула карета швидкої допомоги та поліція. Лікарі констатували смерть. Правоохоронці працюють на місці трагедії, намагаючись з’ясувати обставини події.

Наразі поліція оглядає особисті речі жертви, в яких знайшли паспорт на ім’я Любомира І, 1974 року народження. Відпочивальники, які поруч весь час перебували, кажуть, що із жінкою був чоловік, який ймовірно втік.

Нагадаємо, за даними ДСНС, в Україні з початку червня цього року на водоймах потонуло більше 300 людей.

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