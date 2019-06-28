В Раді розповіли, коли очікувати великої приватизації



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Член парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та заступник голови спецкомісії з приватизації Павло Різаненко

Ринкова кон’юнктура має співпасти з політичною волею

Член парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та заступник голови спецкомісії з приватизації Павло Різаненко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав, коли усе ж таки можна очікувати великої приватизації.

«Велика приватизація відбувається, коли є вікно можливостей, причому тут їх має бути декілька, вони мають лягти одне на одне. Одне вікно – ринкова кон’юнктура, а інше – вікно політичної волі. Без цього приватизації неможлива», - пояснив Різаненко.

Він додав, що навколо найкрупніших державних активів переплетено дуже багато інтересів великого бізнесу.

«Коли в уряду і президента буде в обох політична воля і спроможність протистояти олігархам, тоді відбудеться приватизація. Бо коли немає спроможності протистояти олігархам, приватизація відбувається, але менеджменту і потоків, а не самих активів», - зауважив нардеп.

«Щиро бажаю, не будучи прихильником Зеленського, щоб у нього все вдалося. Бо це вдасться не особисто у Зеленського, а у всієї країни. Тому щиро бажаю успіху в реалізації планів, які заявлені. І ще я бажаю позбутися впливу пана Коломойського, якщо він є», - резюмував Різаненко.

Слід зазначити, що кожного року в держбюджет закладають мільярди гривень від приватизації Одеського припортового заводу і кожного року програма приватизації не виконується. Так, на 2019 рік заклали надходження від приватизації на рівні 17,1 млрд грн.