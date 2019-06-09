«Голос» країни. Кого Вакарчук взяв у свою команду (досьє) вибори

Наближче коло Вакарчука Фото: сайт партії Голос

Кого веде у парламент партія з найбільшою кількістю «нових облич» у списку

Вчора фронтмен «Океану Ельзи» оприлюднив список кандидатів, з якими його партія «Голос» йде на парламентські вибори. З чинних депутатів тільки четверо вирішили піти по мажоритарці під прапорами «Голосу»

Через три тижні після урочистого оголошення про похід на вибори партія «Голос» на чолі зі Святославом Вакарчуком провела з’їзд, на якому оголосила виборчий список. Місце те саме – Старокиївська гора, Національний музей історії України. На травневій акції лідер «Голосу» представив своїх найближчих соратників, але вчора з'ясувалось, що ці люди не стали основою першої п'ятірки-десятки виборчого списку. Наприклад, 20 днів тому ветеран АТО Андрій Шараскін (позивний «Богема») потрапив до числа п’ятьох осіб, представлених зі сцени Вакарчуком. Але вчора він потрапив лише на 20 місце у списку. Суттєво опустився і завідувач відділенням інтервенційної кардіології Інституту кардіології ім. Стражеска Юрій Соколов - на 35-му місці. «Главком» провів вчорашній вечір з «Голосом» Вакарчука на Старокиївській горі і дізнався, кого ж веде у парламент партія, що претендує на перемогу за кількістю «нових облич» у списку.

Закритий з’їзд і списки, які готувались заздалегідь

Те, що з’їзд проходитиме у приміщенні музею, і те, що він буде закритим, було відомо заздалегідь. На своїй сторінці у Facebook партія повідомила, що після з’їзду до журналістів на вулицю вийдуть без п’яти хвилин кандидати в депутати. А до цього запропонували спостерігати за партійним заходом на великому екрані, встановленому просто на вулиці. Далеко не всі делегати охоче йшли на контакт з пресою. А ті, які спілкувалися з журналістами казали, що нічого не знають ні про підготовку з’їзду, ні про те, хто на якому місці в підсумку опиниться.

«Я не те, що не в першій десятці, а мабуть, у другій, а то і в третій», - ділився із журналістами перед засіданням Андрій Шараскін. Додав, що у першій десятці найдостойніші люди, але прізвищ не називав.

Удень на сторінці «Голосу» у Facebook з’явилося повідомлення про те, що у виборчому списку буде відомий журналіст Сергій Рахманін, а також шоумен Сергій Притула, який принципово відмовився входити до десятки. «Для того, щоб я потрапив до парламенту, партія повинна набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода…», - сказав він у відеозверненні.

Але прохідну частину списку назвали на з’їзді, а делегати за допомогою голосування затвердили уже запропонований варіант. Порядок розташування у виборчому списку визначав спеціальний комітет із семи людей, до якого зокрема входили Святослав Вакарчук і заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин. Про це розповів сам Вакарчук уже на прес-конференції по завершенні офіційної частини.

Перша десятка виборчого списку виглядає наступним чином:

Святослав Вакарчук Юлія Клименко, керівниця виборчого штабу партії «Голос» Кіра Рудик Ярослав Железняк Олександра Устінова Олег Макаров Ярослав Юрчишин Сергій Рахманін Соломія Бобровська Ольга Стефанишина

Про декого з кандидатів у депутати «Главком» раніше писав.

Детальніше читайте тут: Чиїм «Голосом» заспівав Вакарчук

Тож зупинимося на прізвищах інших. Кіра Рудик – керівниця COO Ring Ukraine, що займається розробкою розумних гаджетів для безпечного житла. Минулого року компанію купив Amazon за $1 млрд. У цій компанії без п’яти хвилин кандидатка у депутати відповідає за операційні задачі, PR, HR, фінансові і дослідницькі департаментами. «Я іду на вибори, бо вважаю, що країні потрібні зміни. А хто як не IT-індустрія може допомогти зробити ці зміни», - каже Кіра Рудик.

«Кіра – один з найбільш успішних IT-підприємців не тільки в Україні, а й в світі», - похвалив її Вакарчук.

Ярослав Железняк – експерт зі зв’язків з парламентом Стратегічної групи радників при Кабміні, співзасновник проекту PolitEyes. Цікаво, що минулого року він розповідав, що Верховна Рада VIII скликання показала хороший результат своєї роботи, «депутати вкотре довели, що їхнє скликання чи не найбільш орієнтоване на реформи за всю історію незалежної України».

Олександра Устінова, колишній член правління «Центру протидії корупції», останній академічний рік навчалась в Стенфорді.

Олег Макаров – один із керуючих партнерів юридичної фірми «Василь Кісіль і Партнери».

Сергій Рахманін – перший заступник головного редактора DT.UA.

Ольга Стефанишина – заступник міністра охорони здоров’я, 7 червня написала заяву на звільнення. З січня 2018 року пані Стефанишина координувала такі напрямки роботи, як виконання євроінтеграційних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинацію та громадське здоров'я.

Для Сергія Рахманіна це перший похід у велику політику

А ось відомий шоумен Сергій Притула розмістився на 30-е місце списку партії Вакарчука. «Для того, щоб я потрапив до парламенту, партія повинна набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода», - пояснив телеведучий.

Ярина Ключковська, котру називають піарником партії «Голос», потрапила на 32-е місце виборчого списку. Вона - донька екс-депутата Юрія Ключковською, раніше зокрема працювала у структурах Дмитра Фірташа.

Нинішні депутати йтимуть по мажоритарці

У мажоритарних округах балотуватимуться активісти, журналісти і навіть, як уже писав «Главком», чотири депутати VIII скликання. Вікторія Пташник, Леонід Ємець, Павло Різаненко і Вікторія Войціцька. А все тому, що згідно із 10 принципами партії «Голос», діючі народні обранці не мають права висуватися за списками. Тож єдиний шанс пробитися на олімп – виграти свій округ. По київському округу №223 (у Верховній Раді зараз цей округ представляє «свободівець» Юрій Левченко) від партії Вакарчука йтиме нинішня депутатка Вікторія Пташник, яка потрапила до парламенту за списками «Самопомочі», але була виключена з фракції і партії ще у 2015 році за те, що підтримала зміни в Конституцію в частині децентралізації. ЗМІ називають її близькою до Бориса Ложкіна, колишнього глави Адміністрації президента Петра Порошенка і екс-заступника глави АП Олексія Філатова. Справа в тому, що чоловік Вікторії Пташник, Олександр Мамуня, разом з дружиною пана Філатова є співвласником юридичної фірми AEQUO.

«Всі докази (таких зв’язків), які у вас є, направляйте до нас, ми будемо їх вивчати. У нас немає жодних священник корів», - пообіцяв «Главкому» лідер партії Святослав Вакарчук на питання, чи не дискредитуватиме цей факт партію.

Що цікаво, керівницю виборчого штабу Юлію Клименко ЗМІ також пов’язувають із Борисом Ложкіним. Telegram-канал «Реалполітик», відомий частим розповсюдженням недостовірної інформації, наприклад, стверджує, що «Клименко - людина Ложкіна і саме за вказівкою Ложкіна вона злила інформацію про Вакарчука (виданню) «НВ», в якому один з фактичних власників Ложкін». Мова іде про те, що видання «Новое время» чи не першим повідомило про те, що Юлія Клименко очолить штаб партії «Голос». Проте зв’язок із колишнім главою Адміністрації президента Петра Порошенка пані Клименко категорично спростовує. «Мабуть, вони мене переплутали з іншою Юлією (Ковалів, яка працювала разом з Ложкіним в Нацраді з питань інвестицій - «Главком» ). Я точно з Ложкіним ніколи нічого спільного не мала», - відповіла вона на запитання «Главкома».

«Ця людина не зверталася до нас, аби допомогти. Так чи інакше, ми не братимемо гроші від тих, хто афілійований з олігархами, або має до них певне відношення», - додав у розмові з «Главкомом» Святослав Вакарчук.

Ще одна депутатка від «Самопомочі» Вікторія Войціцька піде від «Голосу» по округу №155 (у 2014 році вибори у цьому окрузі виграв Василь Яніцький, БПП). Вона не бачить проблем у тому, що є одночасно членом фракції «Самопоміч» і членом команди партії «Голос». «Я маю честь бути частиною команди партії «Голос»… що це люди, які якісно відрізняються від старих політиків», - розповіла депутат «Главкому». Каже, що нині перебуває у команді однодумців. А щодо «Самопомочі», то за обопільною згодою з партією Садового вона вирішила пов’язати своє майбутнє з новою для себе політичною силою, хоча «Самопоміч» хотіла, аби вона продовжила залишатися у фракції.

Дійсний член фракції «Народний Фронт» Леонід Ємець балотуватиметься від партії «Голос» в окрузі №221. Саме у цьому окрузі він виграв вибори п’ять років тому як член команди «фронтовиків».

Вакарчук обіцяє не брати грошей від олігархів

Активісти, журналісти і помічники депутатів

Окрім діючих народних депутатів висуваються по округах відомі активісти, журналісти і навіть помічники нардепів-опонентів. Так, по львівському округу №115 (у 2014 році парламентські вибори у цьому окрузі виграв засновник партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов) іде Наталія Піпа, член Української галицької партії, співзасновник громадської організації «Кращий Сихів», яка бореться із незаконними забудовами.

В окрузі №84 (у 2014 році депутатом від цього округу було обрано Михайла Довбенка від БПП) від партії «Голос» балотуватиметься Володимир Гергелюк, який є керівником Івано-Франківського обласного осередку організації «Громадський рух «Народний контроль». Але найцікавіше те, що він є діючим помічником на громадських засадах вищезгаданого народного депутата Дмитра Добродомова, про що свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

В окрузі №95, що на Київщині (центр – місто Ірпінь) балотуватиметься журналістка і громадська активістка Михайлина Скорик-Шкарівська, колишня очільниця Київської незалежної медіа-профспілки, а тепер борець проти незаконних забудов в Ірпені. Одним із основних суперників активістки в цьому окрузі стане Володимир Карплюк, колишній міський голова Ірпеня, якого називають «батьком» незаконних забудов у місті.

Про те, хто фінансує партію, у «Голосі» поки не кажуть, обіцяючи оприлюднити список донорів наступного тижня. За словами Юлії Клименко, виборча кампанія обійдеться у 80 млн грн. Ну а якщо цих грошей буде замало, партія попросить зібрати ще, віджартовується керівниця виборчого штабу. Вочевидь і музикою на кампанію тепер не дуже і заробиш, адже зірковий лідер «Голосу» Святослав Вакарчук обіцяє зменшити кількість виступів. «Я не буду цим зловживати (концертами), але відмовлятися від них повністю я не хотів би, це моє життя. Але я буду лідером фракції і у мене не буде багато часу на музику», - прогнозує співак.

Тож у шанувальників творчості Святослава тепер нелегкий вибір: обрати улюбленця до парламенту, або ж все таки залишити країні улюбленого артиста і не позбавляти його можливості гастролювати з піснями, а не політичними виступами.

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Михайло Глуховський, «Главком»