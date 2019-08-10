В РФ визнали, що вибух у Архангельській області стався через випробування ракети



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Випробування ракети проходили на морській платформі Фото: novayagazeta.ru

В результаті події на військовому полігоні в Архангельській області під час випробування рідинної реактивної рухової установки загинули п'ять осіб

«Росатом» визнав, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області стався через випробування ракети.

Про це повідомили у «Росатомі».

Зазначається, що в результаті події на військовому полігоні в Архангельській області під час випробування рідинної реактивної рухової установки загинули п'ять співробітників Держкорпорації «Росатом», ще троє отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості.

«Випробування ракети проходили на морській платформі. Після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією. Після вибуху кілька співробітників були відкинуті в море, але була надія знайти їх живими. Пошуки тривали доти, поки залишалася надія знайти живих. Тільки після цього було заявлено про загибель п'яти співробітників «Росатома», які займалися роботами, пов'язаними з радіоізотопним джерелом живлення, яке знаходилося у складі ракети», - йдеться у заяві «Росатому».

Раніше у США припустили, що вибух і радіаційний викид на півночі Росії, де на полігоні в Архангельській області загинули співробітники «Росатому» і міноборони РФ, могли статися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою, про які президент РФ Володимир Путін заявляв у минулому році.

Нагадаємо, в Росатомі повідомили про загибель п’ятьох співробітників в результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області.