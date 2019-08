В США підозрюють, що Росія замовчує викид радіації через випробування ракети з ядерною установкою

Як зауважили американські експерти із ядерної зброї, вибух рідкого ракетного палива не призводить до викиду радіації

Вибух і радіаційний викид на півночі Росії, де на полігоні в Архангельській області загинули співробітники «Росатому» і міноборони РФ, могли статися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою, про які президент РФ Володимир Путін заявляв у минулому році.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, міноборони РФ заявило, що викиду небезпечних речовин внаслідок вибуху рідинного ракетного двигуна на полігоні в Архангельській області не сталося.

Також на муніципальному сайті міста Сєвєродвінська, поруч із яким розташований полігон, було оприлюднено заяву про те, що 8 серпня був зафіксований «короткочасний» сплеск фонової радіації. 9 серпня заява зникла з сайту.

Разом з тим, на думку американських експертів із ядерної зброї, вибух рідкого ракетного палива не призводить до викиду радіації.

Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері заявив, що найімовірніше, в Росії стався нещасний випадок під час випробувань крилатої ракети з ядерною установкою. Висновки Льюїса і його колег ґрунтуються на вивченні супутникових фотографій полігону і непрямих даних.

Льюїс і його команда також вивчили сигнали автоматичної системи ідентифікації (AIS) з кораблів, розташованих біля узбережжя в день вибуху. Вони ідентифікували одне з суден як теплохід «Серебрянка», який призначений для збирання і зберігання рідких радіоактивних відходів.

За словами Льюїса, для випробувань ракет зі звичайним двигуном не потрібно присутності цього судна. Більш того, відзначає експерт, сигнали AIS показали, що «Серебрянка» була розташована в «зоні відчуження», встановленої біля узбережжя за місяць до випробування, щоб не допустити туди чужі кораблі.

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w