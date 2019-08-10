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    В США підозрюють, що Росія замовчує викид радіації через випробування ракети з ядерною установкою

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    <p>На муніципальному сайті міста Сєвєродвінськ заявили, що 8 серпня був зафіксований &laquo;короткочасний&raquo; сплеск фонової радіації. 9 серпня заява зникла з сайту</p> - В США підозрюють, що Росія замовчує викид радіації через випробування ракети з ядерною установкою

    На муніципальному сайті міста Сєвєродвінськ заявили, що 8 серпня був зафіксований «короткочасний» сплеск фонової радіації. 9 серпня заява зникла з сайту

    Як зауважили американські експерти із ядерної зброї, вибух рідкого ракетного палива не призводить до викиду радіації

    Вибух і радіаційний викид на півночі Росії, де на полігоні в Архангельській області загинули співробітники «Росатому» і міноборони РФ, могли статися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою, про які президент РФ Володимир Путін заявляв у минулому році.

    Про це повідомляє Reuters.

    Як зазначається, міноборони РФ заявило, що викиду небезпечних речовин внаслідок вибуху рідинного ракетного двигуна на полігоні в Архангельській області не сталося.

    Також на муніципальному сайті міста Сєвєродвінська, поруч із яким розташований полігон, було оприлюднено заяву про те, що 8 серпня був зафіксований «короткочасний» сплеск фонової радіації. 9 серпня заява зникла з сайту.

    Разом з тим, на думку американських експертів із ядерної зброї, вибух рідкого ракетного палива не призводить до викиду радіації.

    Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері заявив, що найімовірніше, в Росії стався нещасний випадок під час випробувань крилатої ракети з ядерною установкою. Висновки Льюїса і його колег ґрунтуються на вивченні супутникових фотографій полігону і непрямих даних.

    Льюїс і його команда також вивчили сигнали автоматичної системи ідентифікації (AIS) з кораблів, розташованих біля узбережжя в день вибуху. Вони ідентифікували одне з суден як теплохід «Серебрянка», який призначений для збирання і зберігання рідких радіоактивних відходів.

    За словами Льюїса, для випробувань ракет зі звичайним двигуном не потрібно присутності цього судна. Більш того, відзначає експерт, сигнали AIS показали, що «Серебрянка» була розташована в «зоні відчуження», встановленої біля узбережжя за місяць до випробування, щоб не допустити туди чужі кораблі.

    Крім того, високопоставлений чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа на умовах анонімності повідомив, що США продовжують стежити за подіями на півночі Росії.

    «Запевнення Москви в тому, що «все нормально», здаються нам порожніми... Це нагадує нам про серію інцидентів, що відбулися ще в Чорнобилі», - зазначив він.

    Нагадаємо, в Росатомі повідомили про загибель п’ятьох співробітників в результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області.

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