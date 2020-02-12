У РНБО підведжують: ОБСЄ закриває очі на важливі моменти і працює не на користь України



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Сергій Кривонос зазначив, що рівень сприйняття Ради нацбезпеки значно впав за останні місяці

Генерал Кривонос прокоментував результати розведення військ у трьох точках

У багатьох випадках ОБСЄ закриває очі на важливі моменти і працює не на користь України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник секретаря РНБО, генерал Збройних сил Сергій Кривонос, відповідаючи на питання, як він оцінює наслідки розведення військ у трьох точках на Донбасі, чи відбувалися там після розведення якісь провокації, спроби ворога зайняти наші попередні позиції.

«Подібні повідомлення в ЗМІ – це один з аспектів інформаційної війни. Я радив би журналістам, які висвітлюють такі теми, частіше приїжджати в зону ООС, виїжджати на позиції і спілкуватися не тільки з представниками ОБСЄ. Бо в багатьох випадках ОБСЄ закриває очі на важливі моменти і працює не на користь України. На жаль, це реалії», - зазначив Кривонос.

Генерал наголосив, що треба спілкуватися з солдатами і офіцерами на позиціях, з місцевими жителями і робити правильні висновки.

«Всю інформацію з фронту треба складати в правильний пазл», - резюмував він.

Крім того, у РНБО порахували, скільки обійдеться України відведення військ по усій лінії фронту. За даними Кривоноса, щоб відвести війська по всій лінії фронту Україні необхідно буде витратити щонайменше 600 мільйонів гривень. До того ж, це справа не одного місяця.

Як повідомлялось, генерал Кривонос прокоментував мирні ініціативи Офісу президента. Заступник секретаря РНБО переконаний, що першочергове завдання глави держави – домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.

Крім того Кривонос прокоментував заяви Офісу президента про вибори в ОРДЛО