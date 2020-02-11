Генерал Кривонос прокоментував заяви Офісу президента про вибори в ОРДЛО



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Генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос

«У головах людей створюється інформаційний вінегрет», - заступник секретаря РНБО про останні ініціативи Банкової

Генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос вважає, що Україна наразі стикнулася з тим, що має вкрай слабку інформаційну політику. В інтерв’ю «Главкому» генерал прокоментував наміри влади провести вибори в ОРДЛО в жовтні разом з місцевими виборами по всій країні, які озвучив тоді ще помічник Зеленського, а з 11 лютого – глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Всі почули заяву пана Єрмака. Але не почули, як практично можна реалізувати ці наміри. В чому зараз наша головна проблема? Це слабка інформаційна політика. Я брав участь в інформаційно-психологічних операціях, коли служив в ССО, тому можу сказати, що перед такими заявами повинна готуватися інформаційна «підкладка», а вже потім вкидатися сам меседж. Який також повинен розумно інформаційно супроводжуватися.

Проблема в тому, що сам меседж пройшов, але підготовки до його оприлюднення не було, не було проведено роз’яснювальної роботи з журналістами і ЗМІ. Якщо ви вкинули такий серйозний меседж, то повинні забезпечити його подальший інформаційний супровід, роз’яснити як ви це бачите. Адже якщо влада мовчить і не пояснює свої наміри, то всі починають додумувати щось за владу, вигадувати щось своє. В головах людей створюється інформаційний вінегрет», - вважає Кривонос.

Він наголосив, що існує золоте правило пропаганди – інформаційний супровід своїх намірів. Адже правий той, хто каже першим. Натомість той, хто виправдовується, вже у програші незалежно від того, правий він чи ні.

«Над цим треба працювати. І я сподіваюсь, що нові кадрові призначення, які відбудуться найближчим часом, дозволять значно покращити інформаційну політику держави. Як для внутрішнього споживача інформації, так і на зовнішньому рівні. Адже на цьому етапі інформаційно ми програємо і чомусь м’яч ніколи не буває на нашому полі. З військової практики я знаю: якщо ти спрацював на випередження, то ти або зірвав чиїсь шкідливі наміри, або вдало розвиваєш свою ініціативу», - наголосив заступник секретаря Ради нацбезпеки.

Кривонос підкреслив, що готовий допомагати владі змінювати ці підходи до інформполітики.

Слід зазначити, що колишній представник у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний в заявах Єрмака про припинення війни побачив ознаки державної зради. І подібні думки були не лише в нього. Кривонос вважає, що це й є наслідком відсутності інформаційного супроводу своїх намірів у нинішньої влади.

«Це дає можливість опозиції забивати голи нинішній владі. Тому це треба виправляти. Влада повинна з людьми говорити чітко і по суті», - резюмував генерал ЗСУ.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

Згодом президен президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Також нагадаємо, що заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос пояснив, яку місію виконує Сивохо у команді Зеленського.

Як повідомлялось, генерал Кривонос прокоментував мирні ініціативи Офісу президента. Заступник секретаря РНБО переконаний, що першочергове завдання глави держави – домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.



