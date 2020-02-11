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    У РНБО порахували, скільки обійдеться України відведення військ по усій лінії фронту

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    Заступник секретаря РНБО, генерал Збройних сил Сергій Кривонос - У РНБО порахували, скільки обійдеться України відведення військ по усій лінії фронту
    Заступник секретаря РНБО, генерал Збройних сил Сергій Кривонос

    «Це не менше, ніж 600 млн. грн», - стверджує генерал Кривонос

    Щоб відвести війська по всій лінії фронту Україні необхідно буде витратити щонайменше 600 мільйонів гривень. До того ж, це справа не одного місяця. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник секретаря РНБО, генерал Збройних сил Сергій Кривонос.

    «Для того, щоб виконати це завдання, знадобиться багато часу, навіть не три місяці. По-перше, це великі ресурси. Щоб відвести війська, розмінувати територію, обладнати нові позиції, знову їх замінувати – це не менше, ніж 600 млн. грн, які потрібні лише для інженерного обладнання позицій. Це стандартні обрахування. Але сума може бути значно більшою, враховуючи, що війна і позиції у нас нестандартні. Будь-яке завдання можна виконати в разі наявності трьох компонентів – люди, гроші і час. Люди у нас є, але їх потрібно готувати. Грошей у нас немає, і невідомо, коли вони будуть. Ще треба час для того, щоб все обладнати. Лише владнавши ці три питання, можна буде говорити про розведення сил на всіх ділянках», - розповів генерал.

    Кривонос також дав оцінку наслідкам розведення сил в трьох точках. Зокрема, чи відбувалися там після розведення якісь провокації, спроби ворога зайняти наші попередні позиції.

    «Подібні повідомлення в ЗМІ – це один з аспектів інформаційної війни. Я радив би журналістам, які висвітлюють такі теми, частіше приїжджати в зону ООС, виїжджати на позиції і спілкуватися не тільки з представниками ОБСЄ. Бо в багатьох випадках ОБСЄ закриває очі на важливі моменти і працює не на користь України. На жаль, це реалії», - наголосив Кривонос.

    Заступник секретаря Ради нацбезпеки радить більше спілкуватися з солдатами і офіцерами на позиціях, з місцевими жителями і «робити правильні висновки».

    «Всю інформацію з фронту треба складати в правильний пазл», - резюмував генерал.

    Також нагадаємо, що заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос пояснив, яку місію виконує Сивохо у команді Зеленського.

    Як повідомлялось, генерал Кривонос прокоментував мирні ініціативи Офісу президента. Заступник секретаря РНБО переконаний, що першочергове завдання глави держави – домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.

    Крім того Кривонос прокоментував заяви Офісу президента про вибори в ОРДЛО

     Більше читайте в інтерв'ю: Генерал Кривонос: Сивохо використовують, як Жириновського, — запускають меседжі і слідкуть за реакцією суспільства

     

     

    бойовики на Донбасі РНБО війна гроші розведення військ на Донбасі Сергій Кривонос
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