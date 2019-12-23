В Росії похизувалися, що успішно прооперували вагітну самку таргана



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Archimandrita tesselata — тарган-архімандрит, який живе в лісах Центральної Америки та вміє літати на невеликі відстані

«Домашнього улюбленця» прооперували у веткліниці в Красноярську

У російському Красноярську в приватній клініці «Лімпопо» прооперували самку живородного велетенського лісового таргана, у якої виявили ускладнення під час пологів.

Про це пише ВВС.

Операцію провела лікарка Данія Пух. Вона розповіла, що запропонувала провести операцію господарю тварини. Робили її під загальною анестезією. Фотозвіт клініка опублікувала в Instagram.

«Ми самі запропонували господареві улюбленця зробити операцію. Спочатку до нас звернулися по телефону: що робити, тарган народжує!? Капсула то виходить, то заходить, але не може остаточно зайти в черево. Ми запропонували поспостерігати протягом доби-двох, адже таргани народжують до 36 годин. Але капсула так і не втягнулася», - розповіла лікарка.

«Самку таргана помістили у барокамеру, а потім у спеціальний бокс, куди поступала газова анестезія, і далі під маску. Звісно, у нас немає такого розміру масок, відтак ми зробили отвір у звичайній», — розповіла лікарка.

Оптичних приладів під час операції не знадобилось, адже тарган розміром близько 10 сантиметрів. Операція пройшла успішно, пацієнтка жива.

Archimandrita tesselata — тарган-архімандрит, який живе в лісах Центральної Америки та вміє літати на невеликі відстані.