У львівській квартирі оселилися 1700 кажанів (фото)



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Кажани вирішили перезимувати на балконі у Львові Фото: Андрій-Тарас Башта / Facebook

Процес пошуків і збору кажанів тривав майже чотири години

Близько 1,7 тисячі сплячих кажанів виявили на балконі однієї з квартир Львова. Про це повідомив напередодні співробітник Інституту екології Карпат Національної академії наук України Андрій-Тарас Башта на своїй сторінці у Facebook.

«1700 кажанів з одного балкона у Львові. Без сумніву рекорд щонайменше для України», - написав Башта.

За його словами, господарі квартири виявили кажанів і звернулися до нього з проханням забрати їх з житла.

«Під час збору підрахував кількість (1700 плюс/мінус 20 особин). Процес пошуків і збору тривав майже чотири години. Оскільки зараз у Львові тепло, то кажани були випущені», - додав Башта.

У листопаді повідомлялося, що в Києві в квартиру залетіли 120 кажанів виду руда вечірниця. Вони заснували колонію на балконі для зимівлі. Волонтери випустили 119 тварин, а одну взяли на лікування.