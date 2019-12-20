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    У львівській квартирі оселилися 1700 кажанів (фото)

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    <div class="post-item__photo-author">Кажани вирішили перезимувати на балконі у Львові&nbsp;</div> - У львівській квартирі оселилися 1700 кажанів (фото)
    Кажани вирішили перезимувати на балконі у Львові 
    Фото: Андрій-Тарас Башта / Facebook

    Процес пошуків і збору кажанів тривав майже чотири години

    Близько 1,7 тисячі сплячих кажанів виявили на балконі однієї з квартир Львова. Про це повідомив напередодні співробітник Інституту екології Карпат Національної академії наук України Андрій-Тарас Башта на своїй сторінці у Facebook.

    «1700 кажанів з одного балкона у Львові. Без сумніву рекорд щонайменше для України», - написав Башта.

    За його словами, господарі квартири виявили кажанів і звернулися до нього з проханням забрати їх з житла.

    «Під час збору підрахував кількість (1700 плюс/мінус 20 особин). Процес пошуків і збору тривав майже чотири години. Оскільки зараз у Львові тепло, то кажани були випущені», - додав Башта.

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    У львівській квартирі оселилися 1700 кажанів (фото)
    У львівській квартирі оселилися 1700 кажанів (фото)
    У львівській квартирі оселилися 1700 кажанів (фото)
    У львівській квартирі оселилися 1700 кажанів (фото)
    У львівській квартирі оселилися 1700 кажанів (фото)
    У львівській квартирі оселилися 1700 кажанів (фото)

    У листопаді повідомлялося, що в Києві в квартиру залетіли 120 кажанів виду руда вечірниця. Вони заснували колонію на балконі для зимівлі. Волонтери випустили 119 тварин, а одну взяли на лікування.

    Львів тварини квартира
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