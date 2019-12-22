У Миколаєві котів визнали частиною екосистеми міста



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Пропозицію підтримали всі депутати, які були присутні на сесії і міський голова Олександр Сенкевич

У Миколаєві міськрада визнала котів частиною екосистеми міста і дозволила відкривати для них слухові вікна у підвалах будинків.

Відповідне рішення було прийнято під час сесії міськради.

У міськраді пояснили, що рішення дає зелене світло вилову і стерилізації вуличних котів замість евтаназії. А ще в підвалах будинків буде передбачено «вікно», через яке тварини зможуть в холодну пору року проникати в приміщення, щоб грітися.

«Коти є біосистемою міста Миколаєва. Ми просимо ухвалити рішення про відкриття слухових підвальних вікон, щоб коти могли взимку заходити в підвали і грітися. А ще не відловлювати котів для вбивства, а тільки для стерилізації», - заявила депутат Лариса Веселовська.

Пропозицію підтримали всі депутати, які були присутні на сесії і міський голова Олександр Сенкевич.

Джерело: Укрінформ