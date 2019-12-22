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    У Миколаєві котів визнали частиною екосистеми міста

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    У Миколаєві котів визнали частиною екосистеми міста

    Пропозицію підтримали всі депутати, які були присутні на сесії і міський голова Олександр Сенкевич

    У Миколаєві міськрада визнала котів частиною екосистеми міста і дозволила відкривати для них слухові вікна у підвалах будинків.

    Відповідне рішення було прийнято під час сесії міськради.

    У міськраді пояснили, що рішення дає зелене світло вилову і стерилізації вуличних котів замість евтаназії. А ще в підвалах будинків буде передбачено «вікно», через яке тварини зможуть в холодну пору року проникати в приміщення, щоб грітися.

    «Коти є біосистемою міста Миколаєва. Ми просимо ухвалити рішення про відкриття слухових підвальних вікон, щоб коти могли взимку заходити в підвали і грітися. А ще не відловлювати котів для вбивства, а тільки для стерилізації», - заявила депутат Лариса Веселовська.

    Пропозицію підтримали всі депутати, які були присутні на сесії і міський голова Олександр Сенкевич.

    Джерело: Укрінформ

    міськрада депутат Миколаїв тварини Олександр Сенкевич
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