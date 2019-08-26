В Росії суд продовжив арешт вісьмох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»



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Один із фігурантів справи, Марлен Асанов Фото: Крим.Реалії

Суддя за власною ініціативою продовжив всім підзахисним на шість місяців арешт у СІЗО

Північно-Кавказький окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, 26 серпня продовжив на шість місяців арешт вісьмом фігурантам другої Бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Олексій Ладин.

Марлен Асанов, Сервер Зекір’яєв, Ернес Аметов, Тимур Ібрагімов, Сейран Салієв, Мемет Бєлялов, Сервер Мустафаєв і Едем Смаїл залишаться в СІЗО до 13 лютого 2020 року.

Перше попереднє засідання у даній справі проходило по відеоконференцзв’язку з суду в Ростові-на-Дону з Сімферопольським СІЗО №1, де знаходилися обвинувачені. При цьому їхні адвокати брали участь в засіданні з Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі.

«Суд відмовив у всіх клопотаннях захисту: про припинення кримінальної справи, про повернення справи прокурору, оскільки обвинувачення не конкретизовано; про застосування (до підзахисних – КР) четвертої Женевської конвенції. Зате суддя за власною ініціативою продовжив всім підзахисним на шість місяців арешт у СІЗО», – розповів він.

Наступне засідання, на якому кримінальну справу почнуть розглядати по суті, призначено на 3 вересня. Доти, за словами адвоката, всіх обвинувачених етапують до СІЗО Ростова-на-Дону.

Раніше підконтрольний окупаційній владі Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт трьом фігурантам другої сімферопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Акіму Бекірову, Сеітвелі Сейтабдієву і Асану Яніков