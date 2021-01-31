В РПЦ визнали: церква Московського патріархату в Україні проїдає своє власне майбутнє

Ніяких натяків на очищення в УПЦ (МП) немає, – протодиякон РПЦ Андрій Кураєв

Багато людей сподівалися на очищення УПЦ (МП), проте цього не відбулося. Критерії, за якими сходять до вершин єпископської влади, як і раніше залишаються дивними та абсолютно не прозорими. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів протодиякон РПЦ Андрій Кураєв.

За словами Кураєва, усі «сабоданіти» (єпископи, які правили за життя глави УПЦ (МП) митрополита Володимира (Сабодана) залишилися на місцях. Зокрема горезвісний митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел.

«Ніяких натяків на очищення немає… Як і раніше церква Московського патріархату в Україні проїдає своє власне майбутнє», – сказав він.

Протодиякон зазначив, що Київській митрополії РПЦ потрібно вчитися жити в різноманітному світі і знайти свою аудиторію. І, звичайно, вона може бути свідомо консервативною.

«Наприклад, аміші (менонітська течія анабаптистичного походження. Християнська спільнота, засновником якої був Якоб Амман, священик зі Швейцарії, що емігрував у Ельзас), або старовіри живуть у США за своїми статутами. Їх право. Але вони не нав’язують свій стиль життя і свої оцінки всьому американському суспільству, не вважають себе «голосом нації». А в Росії й Україні (та й в усьому православному світі) є очевидний дисонанс: православні намагаються одночасно і випасти із сучасної цивілізації, і при цьому претендують на роль її морального й навіть політичного лідера», – розповів Кураєв.

За його словами, церковне керівництво повинно намагатися знаходити спільну мову з молодіжною культурою, студентством, університетами.

«Ні, не треба ваших митрополитів засилати до університетів. Не лякайте дітей. Але митрополити можуть забезпечити свою підтримку тим церковним людям (зокрема священникам), які здатні до такого спілкування. Я про це говорю протягом останніх 20 років», – додав він.

Кураєв нагадав, що був час, коли й митрополит Кирило чесно і смиренно говорив, що православ’я – це просто субкультура, яка повинна шукати порозуміння з іншими сучасними субкультурами. «У 2008 році я проповідував на Хрещатику під час концерту рок-групи ДДТ із Юрієм Шевчуком. Сьогодні все це дуже важко уявити», – зазначив він.

Нагадаємо, Українська православна церква отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

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