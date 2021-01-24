Надісланий з Росії монах, готується очолити Почаївську лавру

Приїжджий чернець отримав високу посаду заступника намісника монастиря

Цьогоріч з нагоди Різдва Христового інформаційні ресурси Почаївської лаври вперше підготували російськомовний відеоролик з привітаннями благочинного Лаври (друга особа у монастирі після намісника). Ним виявився єромонах Захарія (Кімлач), який приїхав в Україну з Краснодарського краю Російської Федерації

Як застерігає український релігієзнавчий портал РІСУ, вочевидь, сам він незабаром може очолити монастир.

В інтерв’ю російському виданню «Вера – Еском. Христианская газета Севера России» єромонах Захарія повідомляв, що прибув в Україну з міста Апшеронськ Краснодарського краю, де його батько володіє будівельною компанією. Чернече життя він розпочинав у Тімашівському монастирі РПЦ, де у 2003 році був пострижений у монахи та пробув у цій діяльності дев’ять з половиною років, потім переїхав в Україну.

У Почаївській лаврі він впродовж декількох років сповідав приїжджих прочан та був помічником економа (керівника господарства) монастиря – відповідав за будівництво, ремонтні роботи, опалення, електрику і т. д.

На початку 2020 року в інтерв’ю, опублікованому сайтом «Русская народная линия», єромонах вже представлявся благочинним Лаври, себто заступником намісника – митрополита Володимира.

Також висновку доходять і місцеві медіа.

«Вочевидь, зважаючи на перенесені не так давно операцію на серці, інфаркт та поширення інформації про погіршення здоров’я митрополита Володимира, в УПЦ МП розуміють неминучість потреби заміни керівника Почаївської лаври. А тому, ймовірно, наперед готують вигідного керівництву кандидата з РФ єромонаха Захарія, медійно розкручуючи його персону», – не виключає видання За Збручем.

Нагадаємо, 8 січня предстоятель Російської православної церкви (РПЦ) Патріарх Кирило у свіжому інтерв’ю заявив, що бог покарав Патріарха Константинопольського Варфоломія за підтримку «церковного розколу» в Україні.

Як повідомлялося, 23 січня Патріарх Філарет святкував своє 92-ліття.