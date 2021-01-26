Створення і визнання Української церкви. У Москві посипали голову попелом, бо не встигли запустити альтернативний сценарій

Протодиякон РПЦ: Москва могла б сама вирішити українську проблему

Москва могла б випередити Константинополь у даруванні автокефалії Українській церкві. Московський варіант Томосу для України міг би зберігати право апеляції до московського патріарха та містити список московських ставропігій на канонічній території УПЦ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів протодиякон РПЦ Андрій Кураєв.

За словами Кураєва, в цьому випадку інтереси Москви могли б бути враховані. Водночас Московський патріархат не був би ненависний для багатьох українців і для нової Української церкви.

«Відповідно, ця Церква могла б бути союзником Москви в дискусіях між патріархами. Оформився б чіткий блок слов’янських церков, що протистоїть блоку церков грецьких…», – розповів він.

Кураєв зазначив, що патріарх Кирило знав, що його авторитет у загальноцерковній політиці або просто в Україні не дає йому якоїсь вирішальної переваги. І все ж пішов на конфлікт.

Протодиякон РПЦ пояснив, чому патріарху Кирилу не вдалося перешкодити одержанню Томосу про автокефалію УПЦ/ПЦУ.

«Причин багато. Наприклад, вік патріарха Варфоломія надає йому рішучості: перед своїм відходом у Вічність він бажає завершити деякі століттями нерозв’язані справи. Це Вселенський собор, українське питання, другошлюбність для священників (рішення Константинопольського Патріархату дозволити священикам другий шлюб – ред.). Крім того, саме в час вирішення питання про Томос у Кремля був місячник дружби з Ердоганом. Москві була потрібна Туреччина як союзник для війни в Сирії. Тому МЗС РФ утрималося від тиску на своїх турецьких колег щодо другорядного церковного питання», – пояснив Кураєв.

Нагадаємо, Українська православна церква отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

Читайте також інтерв'ю: Протодиякон РПЦ Андрій Кураєв: Церква Московського патріархату в Україні проїдає своє майбутнє