В СБУ повідомили про двох псевдоцерковників, яких вербувала ФСБ



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Чернівчанин під виглядом монаха мав виконувати на території України розвідувальні завдання

Російські спецслужби намагалися використати в Україні своїх агентів під виглядом псевдоцерковників.

Про це 30 листопада повідомляється на сторінці СБУ у соцмережі Facebook.

Зокрема, як заявили в СБУ, співробітники «кримської філії» ФСБ змушували до вчинення державної зради чернівчанина, який до березневих подій 2014 року мешкав у Криму.

Зазначається, що чоловік, який був прислужником в одному з монастирів, під виглядом монаха мав виконувати на території України розвідувальні завдання.

«Щоб чоловік став більш зговірливим, продовжувачі традицій КДБ помістили його на примусове лікування до психіатричної лікарні. Через кілька місяців чоловіку все ж вдалося звільнитися та повернутися на материкову Україну», - повідомили в СБУ.

Крім того, як заявили в СБУ, у ФСБ планували використати одного зі своїх співвітчизників для виконання спеціальних завдань у мусульманському середовищі на території РФ та України.

«Для цього чоловік мав пройти «курс молодого бійця» в освітніх закладах релігійної спрямованості Близького Сходу або Південної Азії. Після відмови його певний час тримали під вартою за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків. Після повторної пропозиції конфіденційного співробітництва росіянин поспіхом покинув країну. Зараз він сподівається отримати статус біженця та залишитись жити в Україні», - заявили в Службі безпеки.

Нагадаємо, 30 листопада в СБУ заявили, що проводяться обшуки у помешканні предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла. Обшуки ініціювали в межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Стало відомо, що кримінальне провадження було відкрито після одного з інтерв'ю митрополита Павла.