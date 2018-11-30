«З бісом поцілувався». Чому силовики прийшли з обшуками до митрополита Павла

Митрополит Павло неодноразово опинявся у центрі скандалів

Митрополит УПЦ МП багато разів опинявся у центрі скандалів, однак силовики зацікавилися ним лише зараз

Служба безпеки провела обшуки у помешканні намісника Свято-Успенського Києво-Печерської Лаври УПЦ Лебедя Петра (митрополита Павла), а також у Лаврі. За даними ЗМІ, дозвіл на обшук надав Ржищівський міськсуд Київської області за клопотанням прокурора Кагарлицької місцевої прокуратури.

СБУ розслідує злочин, передбачений статтею 161 ККУ - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії. Відповідне кримінальне провадження відкрито після з інтерв'ю митрополита Павла, яке він дав у жовтні – зокрема, під час бесіди з журналістами митрополит сказав про патріарха УПЦ КП Філарета: «Він з бісом поцілувався». Працівники департаменту захисту національної державності СБУ після перегляду цього інтерв'ю зробили висновок про те, що Лебідь своїми висловами «порушує рівноправність громадян через їх релігійні переконання». Під час обшуку правоохоронці планували виявити записи, документи чи електронні носії інформації, які б підтверджували підготовку митрополитом провокацій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі.

Митрополит Павло неодноразово опинявся у центрі скандалів. Водночас обшук у його помешканні та у Лаврі відбувся саме тоді, коли процес надання Томосу Україні вийшов на фінішну пряму. У той час, як прихильники помісної української церкви вважають, що владика Павло отримав те, на що заслуговує, їхні опоненти вбачають у відкритті кримінального провадження проти митрополита УПЦ МП тиск на свою церкву та звинувачують владу у політичному переслідуванні владики.

Що каже сам митрополит

На захист друга одразу став «православний нардеп Вадим Новинський. «Слідчі дії відбуваються у рамках абсолютно порожньої, явно сфабрикованої справи», - зазначив він і поскаржився на «безпрецедентний тиск правоохоронців на представників священноначалія та священства нашої Матері Церкви». Новинський також висловив упевненість, що справа повністю розвалиться ще на досудовій стадії.

«Стає зрозуміло, що задумане і, на щастя, лише частково реалізоване військове становище однієї зі своїх цілей може мати безпроблемне захоплення храмів та майна УПЦ, аж до захоплення Лавр - Почаївської та Печерської. Адже режим військового часу, за його думкою, дозволив би легко розправитися з будь-якими спробами прихожан захистити свої храми та свої Лаври», - вважає одіозний нардеп.

Одразу після закінчення обшуків сам владика дав брифінг, на якому, знову-таки, не обійшлося без Новинського. Митрополит Павло запевнив, що давно не живе у будинку, де проводились обшуки. «Обшуки були у будинку, який дійсно числиться на мені, але з 2013 року я там жодного разу не був... У 2014 цей будинок був розграблений, винесено було п'ять ікон, забрали ящик горілки, яка там була. Я звертався у міліцію, хотілося мені ікони повернути. Сьогодні ви побачили, що там людської ноги не буває», — повідомив Лебідь.

Митрополит є власником розкішного маєтку в с. Вороньків Київської області. Загальна площа будинку - 580 м.кв. Будинок повністю мебльований італійськими та англійськими меблями, елітна побутова техніка, розкішний дизайнерський ремонт в класичному стилі з використання дорогих матеріалів, мармурові підлоги з підігрівом (Італія). Ділянка біля будинку має вишуканий дизайнерський ландшафтний дизайн, там насаджено багато екзотичних дерев, а також є гостьовий будинок 170 м.кв. та будинок охорони 18 м.кв.

Разом із тим, митрополит УПЦ МП здивувався, що силовики проводять обшуки у господарстві, де тримають велику рогату худобу. «Мене дивує інша справа — роблять обшуки по такій статті. Чому йти в господарство? Що, корови-терористки, вівці. Я не проти — хай шукають», — зазначив Лебідь.

Владика додав, що це господарство існує майже 20 років, «мною взято з розвалин — там вже була прокуратура Бориспільського району». «На сьогоднішній день, монастир, який має 250 осіб братії, за ті мізерні копійки, які є у Лаври, за свічки або записки, ми не проживемо», — резюмував Лебідь.

За даними ЗМІ , Петру Лебідю підконтрольні два комерційні підприємства:

«Троїцька артіль» релігійної громади Української православної церкви парафії (код ЄДРПОУ 35694664, Київська область, Баришівський район, с. Пасічна, вул. Чкалова, 42/А)

підприємство релігійної організації «Підсобне господарство Свято-Успенськой Києво-Печерської Лаври» (ЄДРПОУ 34162297, Київська обл., Бориспільський район, село Вороньків, вул. Українська, будинок 127-А).

Ці підприємства неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців та підозрюються у організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Крім того, митрополит не відмовлявся від своїх слів про патріарха Філарета, а пояснив їх так (до слова, принагідно наголосив, що війна на Донбасі є «братовбивчою»): «Якщо сьогодні ідуть розборки в тім, що я нібито образив Михайла Денисенко (Філарета) – я його не обидив. Я сказав слова Святого письма – якщо людини чинить погані вчинки, якщо людина розділяє церкву, якщо людина благословляє людей на війну, братовбивчу, чи яку хочете, чи як ви зрозумієте, вона є сином диявола. Не більше не менше – я ці слова сказав».

Скандальний Лебідь

Владика Павло (в миру - Петро Дмитрович Лебідь) – колишній член Партії регіонів. Саме від цієї політсили він потрапив до Київради на позачергових виборах 2008 року. Має чимало друзів серед одіозних українських політиків, серед них - екс-очільник митниці часів президентства Януковича Ігор Колєснік та нардеп Вадим Новинський.

Своє тепле ставлення до попередньої влади владика підкреслив 25 травня 2012 року, коли перервав службу через візит тодішнього голови уряду Миколи Азарова та почав нахвалювати владу Януковича. Крім того, у грудні 2013-го він критикував Євромайдан та публічно висловлював підтримку міліції. Понад те, 22 січня 2014-го під час урочистої проповіді в Києво-Печерській Лаврі митрополит звернувся до екс-президента Януковича, порівняв його з Ісусом та запевнив у своїй підтримці. «Сьогодні ви несете важкий хрест, і Церква з вами сьогодні до кінця, подібно до того, як Симон Киринейский допомагав нести Хрест Христа на Голгофу», – сказав владика.

Втім, взаємністю тодішня влада митрополиту, вочевидь, не відповідала. Влітку 2012 року у ЗМІ з'явилась інформація про замах на митрополита. Владику госпіталізували із болями в серці і високою температурою. В його крові нібито виявили миш'як та ртуть. Після обстеження у Німеччині владика заявив, що після цього випадку більше не буде балотуватися і йти в політику, а також поскаржився, що його отруєння міліція не розслідує. Однак швиденько додав, що нікого не підозрює, тому що «на все воля Божа».

Митрополит Павло має прізвисько «Паша-Мерседес» - його він отримав після того, як у 2011 році журналісти зняли сюжет про Mercedes-Benz S митрополита та будівництво кафе на території Лаври. Тоді владика вказав, що представник ЗМІ «одягнений як бомж» та порадив йому «надіти нормальні туфлі».

У 2015 митрополит Павло зі своїм «Мерседесом» знову опинився у центрі скандалу. Його зупинили патрульні - водій митрополита порушив правила дорожнього руху. Представник Лаври спілкувався із поліцейським по-хамськи.

На початку цього року митрополит знову втрапив у скандал через власні різкі заяви про те, що на Донбасі невідомо, хто з ким воює, а Крим «ніколи не був українським». Так, коли активісти влаштували пікет «проти роботи Лаври на ФСБ Росії», владика особисто вийшов з ними поспілкуватися. «На війні не був, не знаю, хто там воює. Але один одного б'є, невідомо, хто з ким (...) Якщо я з Московського (патріархату), то ти жид і москаль, - сказав владика Павло одному з учасників, - Ти знаєш, що такого немає в Україні Московського патріархату? Є руська православна церква (...) Ти знаєш історію, що Крим ніколи не був українським?», - сказав митрополит.

У вересні намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло опинився на сайті «Миротворець». Це сталося після публікації відео, на якому отець Павло погрожує божим прокляттям тим, хто захоче після отримання Томосу повернути українській церкві Києво-Печерську Лавру. На сайті «Миротворець» Лебедя Петра назвали «антиукраїнським пропагандистом» і «противником незалежності українського православ'я від країни-агресора».

Не виключено, що за митрополита Павла зараз вступиться ще ряд «непересічних» мирян, які оббиватимуть пороги силовиків. Але про це ми напишемо згодом..

Наталія Сокирчук, «Главком»