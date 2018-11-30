Стали відомі причини обшуку у намісника Лаври Павла документ



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Намісник Києво-Печерської Лаври Павло

Кримінальне провадження відкрито після одного з інтерв'ю Павла

Обшуки у Києво-Печерській лаврі проводяться в рамках розслідування кримінального провадження про порушення рівноправності громадян залежно від ставлення до релігії, в якому фігурує намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП митрополит Павло. Про це відомо з судової ухвали, якою було надано дозвіл на проведення обшуків, пише УНН.

Ржищівський міськсуд Київської області за клопотанням прокурора Кагарлицької місцевої прокуратури надав дозвіл на проведення обшуку у помешканні митрополита Павла, а також у Лаврі.

У кримінальному провадженні розслідується злочин передбачений статтею 161 ККУ - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії.



Кримінальне провадження відкрито після одного з інтерв'ю митрополита Павла.



В ухвалі суду йдеться «25 жовтня 2018 року на хостингу YouTube каналі «Главновости» розміщено відеозапис із інтерв'ю намісника Свято-Успенського Кієво-Печерської лаври УПЦ Лебедя Петра Дмитровича під назвою «Митрополит Павел про Филарета: Он с бесом поцеловался».

Працівники департаменту захисту національної державності СБУ після перегляду вказаного інтерв'ю зробили висновок про те, що Лебідь своїми висловами порушує рівноправність громадян через їх релігійні переконання.



В рамках кримінального провадження правоохоронці проводять слідчі дії, а саме обшуки з метою виявити записи (зошити, блокноти, записники, листи, документи) чи електронні носії інформації з метою виявлення фактів, що підтверджують підготовку митрополитом умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі.