У СБУ заперечили існування української ПВК «Вега»



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Роль бійців неіснуючої української ПВК «Вега» виконували російські найманці «Вагнера» Фото: citeam.org

У відомстві наголосили, що на постановочних фото тренування бойовиків у Сирії роль бійців неіснуючої української ПВК «Вега» виконували російські найманці «Вагнера»

У мережі Інтернет 28 березня з’явилося «журналістське розслідування щодо української ПВК у Сирії», про підготовку якого Службі безпеки України стало відомо з оперативних джерел ще наприкінці січня цього року. Про це йдеться у повідомленні прес-центра СБУ.

Після низки викривальних брифінгів СБ України щодо таємної діяльності та злочинів спецпідрозділу ГУ ГШ ЗС РФ під назвою «ПВК Вагнера» в Україні, Сирії, Судані та ЦАР, зокрема про причетність найманців до вбивства російських журналістів Орхана Джемаля, Кирила Радченка та Олександра Расторгуєва, керівництво спецслужб Росії у терміновому порядку намагалося сфабрикувати «адекватну відповідь». З цією метою підконтрольне Євгену Пригожину «Федеральне агентство новин» (ФАН) отримало від російських спецслужб завдання підготувати фейкове розслідування на тему української присутності в Сирії.

Перша спроба, зроблена через афілійоване з ФАН так зване «інформаційне агентство «ANNA-News» на початку лютого 2019 року, виявилася вкрай невдалою. Постановочні фото тренування в Сирії місцевих бойовиків начебто за участю бійців неіснуючої української ПВК «Вега», роль яких виконували російські найманці «Вагнера», не викликали жодного інформаційного резонансу.

Після цього декілька інформаційних ресурсів за межами Росії отримали пропозицію від представників ФАН провести за грошову винагороду, але на підставі наданих ФАН матеріалів, «власне журналістське розслідування» щодо діяльності в Сирії міфічної української ПВК «Вега».

Враховуючи викладене, Служба безпеки України оприлюднює додаткову інформацією, що викриває роль ГУ ГШ у поширенні фейку про існування української ПВК «Вега». Розуміємо, що ці відомості є незручними для авторів «журналістського матеріалу», адже значною мірою спростовують видане ними «розслідування».

По-перше, функціонування будь-яких приватних військових компаній не передбачено законодавством України. «ТОВ «Вега стратеджик сервисес» було дійсно зареєстровано у м. Миколаєві у 2011 році громадянином України Анатолієм Смоліним, але не має жодного відношення до «приватних військових компаній». Сфера діяльності зазначеного ТОВ пов’язана із роботою приватних охоронних фірм та супутніх послуг.

У 2013 році вказана компанія фактично припинила свою роботу в Україні після виїзду Смоліна до РФ. Водночас наявна в СБУ інформація свідчить, що її московська філія на чолі із громадянином України Дмитром Джинікашвілі на початку 2014 активно використовувалася співробітниками спецслужб РФ як структура прикриття для вербування російських найманців для участі у бойових діях в Україні.

По-друге, особа Джинікашвілі Дмитра Володимировича, 17.07.1987 р.н., добре відома Службі безпеки України ще з 2011 року як керівника проросійської громадської організації «227. Ни шагу назад». У вересні 2013 року Джинікашвілі вибув до Москви, де вступив до лав так званого «Слов’янського корпусу» та брав особисту участь у бойових діях на території Сирії разом із громадянами РФ Уткіним Д.В., Каминіним В.А., Кальмановим В.В. та іншими.

У кінці 2014 був спрямований на Донбас у складі спецпідрозділу ГУ ГШ ЗС РФ під назвою «ПВК Вагнера», а в 2016-2017 – в ЦАР як санінструктор 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК «Вагнера».

З 2017 Джинікашвілі займає посаду інструктора в іншій позаштатній структурі російської військової розвідки ‒ так званому «международном центре боевой и специальной подготовки «Волк» (м. Ростов-на-Дону). За інформацією Служби безпеки України зазначений центр активно використовується ГУ ГШ ЗС РФ для вербування агентури на території європейських країн під прикриттям проведення спеціальних зборів для іноземних парамілітарних структур.

Діяльність цього центру та інструктора Джинікашвілі докладно висвітлювалася українською волонтерською спільнотою «Ихтамнет_М0209» у березні поточного року.

Також повідомляємо, що протягом 2017-2018 років до роботи у вказаному центрі російської військової розвідки разом із Джинікашвілі залучалися й інші найманці «ПВК Вагнера» з числа громадян РФ – мешканців Ростовскої області:

Гусєв Євгеній Федорович, 05.10.1987 р. н.

Тропін Євгеній Анатолійович, 03.03.1981 р. н.

Франк Олександр Олександрович, 03.07.1985 р. н.

Службою безпеки України підготовлені відповідні інформування для партнерських спецслужб європейських країн щодо діяльності ГУ ГШ ЗС РФ під прикриттям МЦБСП «Волк».

По-третє, повідомляємо, що громадян України Смолін Анатолій Анатолійович, 29.08.1964 р.н., після закінчення у 1988 році Санкт-Петербурзького вищого військово-морського училища ім. Фрунзе був зарахований до лав КДБ СРСР (Прикордонні війська). З 1993 до 1997 року проходив службу в органах МВС України, звільнений за дискредитуючими обставинами (втрата вогнепальної зброї). Працював у різних комерційних структурах Миколаєва, пов’язаних з охоронним бізнесом, у тому числі організовував тренувальні курси для працівників приватних охоронних служб.

У 2012 році продав власне нерухоме майно та разом із родиною виїхав до РФ. Ключовою причиною виїзду є ухиляння Смоліна від повернення значних грошових боргів. З цього часу жодної фінансово-господарської діяльності на території України Смолін не здійснює.

Протягом 2014 року намагався дистанційно через електронне листування поновити контакти у Миколаєві, пропонуючи знайомим «працевлаштування у російській приватній військовій компанії». З цією метою надсилав анкети, в яких значна кількість питань була пов’язана із ставленням опитуваних до анексії АР Крим та готовності до участі у бойових діях на Донбасі у складі російських незаконних збройних формувань.

За інформацією Служби безпеки України з 2016 року Смолін через підконтрольні йому російські охоронні структури займається вербуванням найманців до спецпідрозділу ГУ ГШ ЗС РФ під назвою «ПВК Вагнера».

Таким чином, оприлюднена у ЗМІ з подачі спецслужб РФ фейкова інформація щодо функціонування у Сирії української приватної компанії «Вега» не відповідає дійсності. Зазначені у журналістському матеріалі громадяни Анатолій Смолін і Дмитро Джинікашвілі залишили Україну до 2014 року і тривалий час активно співпрацюють із російською військовою розвідкою.

Як зазначив голова Служби безпеки України Василь Грицак: «Члени терористичного синдикату російських спецслужб під назвою ПВК «Вагнера» не мають громадянства. За останні роки СБУ витягло на світло сотні найманців цього позаштатного підрозділу ГУ ГШ ЗС РФ, серед яких є і вихідці з України, Білорусі, Молдови, Казахстану, Сербії та інших країн. Єдине, що їх об’єднує – готовність вбивати будь-кого у будь-якій точці світу за вказівкою і гроші Кремля. І жодні російські фейки вже не можуть приховати цю правду від світової спільноти».