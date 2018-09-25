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    У штабі Операції об’єднаних сил підтвердили вибух «Молота»

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    У штабі Операції об’єднаних сил підтвердили вибух «Молота»

    Внаслідок вибуху постраждали троє військовослужбовців, яких госпіталізували

    Інцидент з розривом міномета «Молот» стався в одній із військових частин у районі проведення Операції об’єднаних сил.

    Про це повідомив «Інтерфакс-Україна» представник прес-центру штабу ООС Олексій Тригуб.

    «Причини та обставини наразі з'ясовує слідча комісія», - сказав він.

    Тригуб підтвердив, що внаслідок інциденту постраждали троє військовослужбовців, яких госпіталізували.

    «Їхній стан задовільний», - повідомив представник прес-центру штабу ООС.

    Нагадаємо, 25 вересня у соцмережі з’явилася інформація про те, що у військовій частині ЗСУ вибухнув ще один міномет «Молот». 

    У липні внаслідок вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, дев’ятеро постраждали.

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