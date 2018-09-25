Вибух міномету «Молот»: поранено троє військових



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Фото: rbc.ua Ілюстративне фото

«Молот» вибухнув у 72-ій бригаді, причини з'ясовуються

У Збройних силах України вибухнув ще один міномет «Молот». Про це повідомила у Facebook координатор «Медійної ініціативи за права людей» Ольга Решетилова.

«І у нас ще троє поранених від розриву «Молота»... Давайте ще слідчих експериментів, колегій МО, комітетів», - написала Решетилова.

Як повідомляє InfoResist, «Молот» вибухнув у 72-ій бригаді. Військовослужбовець Олена Шевцова зазначила, що міномет експлуатувався правильно.

«Коротко про «Молот»: міномет експлуатувався правильно. Техніки безпеки - дотримано. Люди - живі. Стріляли з укріпленого бліндажа зі шнурка. Сподіваємось на об'єктивне розслідування», - написала вона.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що6 липня в Україні, яка п’ятий рік протистоїть російській збройній агресії, стався трагічний випадок. У тилу загинули троє бійців, ще дев’ятеро постраждали.

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