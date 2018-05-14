«В тюрмі не смачно». Савченко не збирається припиняти голодування

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Надія Савченко

Голодувальниця Савченко не вживає вітамінів

Нардеп Надія Савченко продовжує голодування. Про це вона сказала сьогодні перед засіданням Шевченківського районного суду, який має переглядати їй запобіжний захід.

«В тюрмі нічого не смачно», - додала вона.

Савченко також сказала, що не вживає вітамінів: «Від вітамінів на голодний шлунок тільки рвота».

Нагадаємо, Савченко голодує понад 50 днів.

Як відомо, із перших днів арешту народного депутата захищав адвокат Віктор Чевгуз. Але вже за тиждень він розірвав угоду через нібито те, що його клієнтка надає перевагу «політичним методам захисту», а не юридичним, з чим він не погоджується. З 5-го травня новим адвокатом Надії Савченко став Олександр Шадрін – захисник екс-мера Слов’янська Нелі Штепи і сепаратиста Ігната Кромського (позивний «Топаз»). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Олексій Шевчук, який також захищає Надію Савченко.

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