В Україні 42% опитаних вважають, що 2020-й рік буде кращим, ніж 2019-й



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За даними дослідження, це найвищий рівень оптимізму українців за п'ять років виміру

42% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) вважають, що 2020-й рік буде кращим, ніж 2019-й рік. Про це свідчать результати опитування.

Респондентам було поставлено питання, чи вважають вони, що 2020-й рік буде кращим, гіршим або таким самим, як 2019-й рік.

Так, 42% опитаних українців вважають, що 2020-й рік буде кращим за 2019-й, 17% відповіли, що гіршим, 26% - таким самим, 15% - не змогли відповісти.

За даними дослідження, це найвищий рівень оптимізму українців за п'ять років виміру.

Таке дослідження проводилося міжнародною асоціацією незалежних дослідницьких агентств Gallup International, в якому в 2019 році взяли участь понад 45 тис. жителів з 46 країн світу.

Загалом Україна опинилася на 15 сходинці за рівнем оптимізму своїх жителів серед 46 країн.

В Україні дослідження проводилося КМІС.

При цьому даних про дати проведення опитування, кількість опитаних українців і статистичну похибку вибірки не вказано.

Зазначимо, що згідно з опитуванням КМІС, кількість українців, що не пережили жодної стресової ситуації в 2019 році, збільшилася на 11% до 49%.