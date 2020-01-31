Соціолог розповів, чому українці вважають президента Зеленського і уряд рушіями реформ



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Олексій Боровський: у Кабміна є слабкі місця і групи впливу будуть «бити» по ним щоб спровокувати чергову політичну кризу

Згідно з результатами соцопитування, що тандем «президент - прем'єр» українці зараз оцінюють як головну рушійну силу для впровадження реформ в країні

Головними рушіями реформ в державі українці вважають президента та Уряд. Це свідчить про ефективність політичного тандему «Зеленський – Гончарук». За кордоном підтримка нового Кабміну також висока – європейські партнери позитивно оцінюють темпи і якість змін в Україні. Це спростовує чутки про можливу відставку Прем'єр-міністра найближчим часом.

Про це на сторінці у Facebook написав експерт Олексій Боровський.

Посилаючись на результати дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» та соціологічної служби Центру Разумкова, він зазначив, що тандем «президент - прем'єр» українці зараз оцінюють як головну рушійну силу для впровадження реформ в країні. За його словами, такий результат вдалося отримати за рахунок злагодженої роботи і конкретних досягнень чинного Уряду.

«Головними рушіями реформ українці вважають президента Зеленського і уряд Гончарука. Таку думку висловили 60,1% та 37,0% респондентів відповідно. Реформаторську «бронзу» отримала більшість у Верховній Раді (фракція «Слуга народу») - 29,7%. Результати опитування свідчать про ефективність тандему президент-прем'єр (президент-уряд). Зараз проста і зрозуміла модель: президент поставив задачу, прем’єр виконав. Бачимо на прикладі з тою ж платіжкою. По-друге, влада донесла до суспільства меседж про реформаторську динаміку президента та уряду», – пояснив експерт.

Олексій Боровський додав, що роботу нового Уряду також позитивно оцінюють за кордоном. «Курс влади на реформи підтримує не тільки значна частина суспільства, а й іноземні партнери - достатньо згадати заяву індійського інвестора Лакшмі Мітталу на Давоському форумі. 28 січня Верховний представник ЄС з зовнішніх справ та політики безпеки Жозеп Борель та Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначили високий темп реформ в Україні, який забезпечив уряд Гончарука за п'ять місяців», – зазначив Олексій Боровський.

Експерт додав, що в даному контексті президент зацікавлений у чинному Прем’єрі як в менеджері, який на прикладі того ж зниження платіжки довів, що виконує поставлені завдання. Тому повідомлення про можливу відставку Гончарука не мають достатньо вагомих підстав.

«Українці асоціюють президента та уряд з реформами, а європейські партнери публічно заявляють про істотний прогрес. На цьому фоні чутки про відставку Гончарука виглядають як спланована інформаційна кампанія. Навіщо президенту міняти менеджера, який виконує поставлені завдання, та більш того, його підтримує захід? Уряд отримав високу внутрішню та зовнішню легітимність. Але це не безстроковий мандат довіри. У Кабінету міністрів є слабкі місця і групи впливу будуть «бити» по ним щоб спровокувати чергову політичну кризу», - заявив експерт.

Варто зазначити, згідно з результатами опитування, головним «гальмом» реформ в країні респонденти вважають олігархат і бюрократію – 50,9% та 43,1% відповідно.