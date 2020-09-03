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    Синоптики попередили про різке похолодання в Україні

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    Заморозків в Україні поки не очікується - Синоптики попередили про різке похолодання в Україні
    Заморозків в Україні поки не очікується

    Наступного тижня в Україну знову повернеться спека

    За прогнозами синоптиків, найближчими днями погода в Україні різко зміниться: очікується похолодання.

    Як розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, вже наступного тижня в Україну знову повернеться спека, повідомляє РБК-Україна.

    «Температурний фон знизиться до 20-25 градусів. У Києві в найближчі два дні навіть буде 20-22 градусів. А на півдні і сході країни також вже не буде 35 градусів, але температурний фон буде більш комфортний - до 28 градусів», - сказала вона.

    За словами синоптика, наступного тижня на півдні і сході України спека знову може повернутися, на півночі і заході також буде підвищення температури, але десь до 27-28 градусів.

    «Поки що літо триває, і в найближчі десять днів не прогнозуємо різкого зниження температури. На кінець місяця, звичайно, температура стане нижче, але поки розрахунки не дають похолодання і осінніх температур», - сказала Голеня.

    Вона також зазначила, що заморозків в Україні поки не очікується.

    До слова, цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років.

    Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Синоптики впевнені, що цей вересень буде теплішим, ніж зазвичай. 

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