  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні рекордні показники зі споживання електроенергії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні рекордні показники зі споживання електроенергії
    Фото: dengi.informator.ua

    Українці почали масово вмикати кондиціонери

    В Україні через спеку різко зросло споживання електроенергії. У вівторок, 22 червня, у вечірні години споживання електроенергії склало 17 110 МВт. Це є найвищим показником від кінця квітня. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Telegram.

    «До України прийшла спека, запрацювали кондиціонери, і як наслідок, збільшилося споживання електроенергії. Вчора о 22.00 (вечірній пік) споживання склало 17 110 МВт. Це найвищий показник від кінця квітня», – повідомив Герус.

    За його інформацією, на початку травня споживання електроенергії у вечірній пік складало 14 440- 15 300 МВт.

    Раніше, у Подільському районі Києва пізно увечері 22 червня у багатоповерхівці горів кондиціонер.

    Нагадаємо, у четвер, 24 червня, в Україні синоптики прогнозують вдень до 31-36°, на півдні країни місцями 26-29°.

    Тим часом, фахівці розповіли, як не нашкодити організму при літній спеці. Зокрема, фахівці радять за можливості уникати полуденної спеки. Слід обмежити перебування на вулиці ранковими і вечірніми годинами. У разі, якщо все ж перебуваєте на відкритому повітрі, то за можливості треба бути у тіні, а також носити головні убори і сонцезахисні окуляри.

    Як повідомлялося, після зупинки блоків АЕС ціна електроенергії в Україні зросла на 20%. Так, ціна електроенергії на ринку на добу вперед 21 червня зросла до 1569 грн / МВт-год. Це на 20% більше, ніж в першій половині червня і майже на 70% більше, ніж середня ціна за травень.

    Теги: електроенергія спека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні рекордні показники зі споживання електроенергії