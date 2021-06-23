В Україні рекордні показники зі споживання електроенергії

Українці почали масово вмикати кондиціонери

В Україні через спеку різко зросло споживання електроенергії. У вівторок, 22 червня, у вечірні години споживання електроенергії склало 17 110 МВт. Це є найвищим показником від кінця квітня. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Telegram.

«До України прийшла спека, запрацювали кондиціонери, і як наслідок, збільшилося споживання електроенергії. Вчора о 22.00 (вечірній пік) споживання склало 17 110 МВт. Це найвищий показник від кінця квітня», – повідомив Герус.

За його інформацією, на початку травня споживання електроенергії у вечірній пік складало 14 440- 15 300 МВт.

Раніше, у Подільському районі Києва пізно увечері 22 червня у багатоповерхівці горів кондиціонер.

Нагадаємо, у четвер, 24 червня, в Україні синоптики прогнозують вдень до 31-36°, на півдні країни місцями 26-29°.

Тим часом, фахівці розповіли, як не нашкодити організму при літній спеці. Зокрема, фахівці радять за можливості уникати полуденної спеки. Слід обмежити перебування на вулиці ранковими і вечірніми годинами. У разі, якщо все ж перебуваєте на відкритому повітрі, то за можливості треба бути у тіні, а також носити головні убори і сонцезахисні окуляри.

Як повідомлялося, після зупинки блоків АЕС ціна електроенергії в Україні зросла на 20%. Так, ціна електроенергії на ринку на добу вперед 21 червня зросла до 1569 грн / МВт-год. Це на 20% більше, ніж в першій половині червня і майже на 70% більше, ніж середня ціна за травень.