Хмельницька АЕС відключила енергоблок: деталі
Реакторна установка переведена в стан «гарячий зупин»
Хмельницька атомна електростанція у п'ятницю, 18 червня, через відключення двох турбоживильних насосів відключила від енергомережі енергоблок №2. Про це повідомляється на сайті ХАЕС.
Зазначається, що впродовж дня енергоблок №2 працював стабільно на потужності 1005 МВт.
«О 19:27, через відключення двох турбоживильних насосів, енергоблок №2 відключено від енергомережі.
Реакторна установка переведена в стан «гарячий зупин«, параметри першого та другого контуру номінальні», - йдеться у повідомленні.
Водночас «в роботі чотири головних циркуляційних насоси». Перший, другий і третій канали систем безпеки в роботу не запускалися і перебувають в режимі чергування.
За міжнародною шкалою INES подію попередньо класифіковано нижче шкали /рівень «0» (не суттєво для безпеки).
«Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, перебуває на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень», - запевнили в ХАЕС.
До слова, відмова НКРЕКП зупинити імпорт струму з Росії і Білорусі призвела до штучного обмеження роботи державних атомних електростанцій.