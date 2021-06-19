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    Хмельницька АЕС відключила енергоблок: деталі

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    Хмельницька АЕС відключила енергоблок - Хмельницька АЕС відключила енергоблок: деталі
    Хмельницька АЕС відключила енергоблок
    Фото: УНІАН

    Реакторна установка переведена в стан «гарячий зупин»

    Хмельницька атомна електростанція у п'ятницю, 18 червня, через відключення двох турбоживильних насосів відключила від енергомережі енергоблок №2. Про це повідомляється на сайті ХАЕС.

    Зазначається, що впродовж дня енергоблок №2 працював стабільно на потужності 1005 МВт.

    «О 19:27, через відключення двох турбоживильних насосів, енергоблок №2 відключено від енергомережі.
    Реакторна установка переведена в стан «гарячий зупин«, параметри першого та другого контуру номінальні», - йдеться у повідомленні.

    Водночас «в роботі чотири головних циркуляційних насоси». Перший, другий і третій канали систем безпеки в роботу не запускалися і перебувають в режимі чергування.

    За міжнародною шкалою INES подію попередньо класифіковано нижче шкали /рівень «0» (не суттєво для безпеки).

    «Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, перебуває на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень», - запевнили в ХАЕС.

    До слова, відмова НКРЕКП зупинити імпорт струму з Росії і Білорусі призвела до штучного обмеження роботи державних атомних електростанцій.

    Теги: НКРЕКП імпорт Хмельницька АЕС АЕС
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    Хмельницька АЕС відключила енергоблок: деталі