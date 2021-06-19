Хмельницька АЕС відключила енергоблок: деталі

Реакторна установка переведена в стан «гарячий зупин»

Хмельницька атомна електростанція у п'ятницю, 18 червня, через відключення двох турбоживильних насосів відключила від енергомережі енергоблок №2. Про це повідомляється на сайті ХАЕС.

Зазначається, що впродовж дня енергоблок №2 працював стабільно на потужності 1005 МВт.

«О 19:27, через відключення двох турбоживильних насосів, енергоблок №2 відключено від енергомережі.

Реакторна установка переведена в стан «гарячий зупин«, параметри першого та другого контуру номінальні», - йдеться у повідомленні.

Водночас «в роботі чотири головних циркуляційних насоси». Перший, другий і третій канали систем безпеки в роботу не запускалися і перебувають в режимі чергування.

За міжнародною шкалою INES подію попередньо класифіковано нижче шкали /рівень «0» (не суттєво для безпеки).

«Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, перебуває на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень», - запевнили в ХАЕС.

До слова, відмова НКРЕКП зупинити імпорт струму з Росії і Білорусі призвела до штучного обмеження роботи державних атомних електростанцій.