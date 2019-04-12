В Україні ініціюють запровадження Дня свободи совісті та віросповідань



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Фото: ukrinform.ua

Кількість релігійних організацій в Україні за рік зросла з 36 до 37 тисяч, а це значить, що релігійність зростає, а поруч з тим зростає увага до міжконфесійних стосунків

Всеукраїнська рада релігійних об’єднань (ВРРО, – ред.) звернулася до Українського інституту національної пам’яті (УІНП, – ред.) з пропозицією підтримати запровадження в Україні Дня свободи совісті та віросповідання. Про це було заявлено 11 квітня в інформаційному агентстві «Укрінформ» під час круглого столу «Запровадження Дня свободи совісті та віросповідання», організованого ВРРО разом УІНП, — повідомляє РІСУ.

«На міжнародному рівні Організацією Об’єднаних Націй запроваджено Всесвітній день релігії та тиждень міжконфесійної толерантності. В Україні, на жаль, немає такого свята», — зауважила голова ВРРО Алла Баранова.

«Зараз особливий час соціально-політичних переживань. Дискусія щодо свободи совісті є як ніколи дуже важливою. Кількість релігійних організацій в Україні за рік зросла з 36 до 37 тисяч. Це значить, що релігійність зростає, а поруч з тим зростає увага до міжконфесійних стосунків», - наголосила вона.

Головний рабин України та Києва громад прогресивного юдаїзму Олександр Духовний підкреслив, що раніше не було свідомого громадянського суспільства, а тому таке питання не виникало. «Революції Гідності, на якій ми показали єднання всіх конфесій, релігійну толерантність, активувала побудову громадянського суспільства».

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович згадав про репресивну політику Радянського Союзу щодо віруючих, наголосив на необхідності введення також окремого дня вшанування саме жертв релігійних репресій: «Є день пам’яті жертв політичних репресій, який відзначають в травні. Коли до мене прийшли представники Всеукраїнської Ради релігійних організацій і запропонували зробити окремий день для вшанування тих, які стали жертвами репресій саме за релігійними ознаками, ми це підтримали».

Також В’ятрович наголосив, що постраждалі від репресій та їх наступники перемогли, бо зараз ми живемо в країні, де є свобода совісті та віросповідання, на відміну від багатьох інших пострадянських країн.

З цього приводу висловився Муфтій шейх Саід Ісмагілов, керівник Духовного управління мусульман України «Умма»: «Якщо порівняти Україну навіть з країнами Прибалтики, то у нас більша релігійна свобода та толерантність».

Яскравим прикладом іншої системи, за словами В’ятровича, є Литва: «У Литві є традиційні релігії, що фінансуються державою, а інші — ні. У нас всі рівні за законодавством, це є толерантно. Нам потрібен День релігійної свободи, щоб про нього казали на державному рівні».