Митрополит Епіфаній долучився до Всеукраїнського переписування Біблії (фото)



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Заздалегідь підготовлені аркуші, з яких згодом буде сформована книга, заповнюються християнами з усіх куточків України

У своїй промові митрополит Епіфаній підкреслив, що Біблія – це «те джерело знань, яке дає нам відповіді на будь які запитання сьогодення»

Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній долучився до Всеукраїнського переписування Біблії.

Про це 5 квітня повідомляє прес-служба ПЦУ.

«Для того, аби власноруч написати вірш зі Священного писання на сторінках унікальної рукописної Біблії, предстоятель відвідав Українське біблійне товариство, що організувало спеціальний захід, присвячений проекту», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що у своїй промові митрополит Епіфаній підкреслив, що Біблія – це «те джерело знань, яке дає нам відповіді на будь-які запитання сьогодення».

«Майже у кожного є Священне писання, але, більшість, на жаль, лише мають вдома Книгу книг, але не втілюють в життя істини, дані нам Богом, який прийшов, втілився, був одним серед нас», – наголосив митрополит.

Предстоятель також нагадав всім про те, що свого часу Святійший патріарх Філарет багато зробив для того, аби великим накладом була видана Біблія українською мовою. Важливу роль у цьому відіграло Українське біблійне товариство.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко під час зустрічі з главами та представниками церков-учасниць Українського біблійного товариства записав рядки у рукописну Біблію.

Довідка

Проект «Всеукраїнського переписування Біблії», ініційований Українським біблійним товариством, стартував 02 червня 2018 року. Заздалегідь підготовлені аркуші, з яких згодом буде сформована книга, заповнюються християнами з усіх куточків України. Цей проект внесено в Національний реєстр рекордів України та номіновано на світовий рекорд. Очікується, що загалом до створення цієї Біблії долучаться понад 30 тис. учасників.