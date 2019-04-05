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    Митрополит Епіфаній долучився до Всеукраїнського переписування Біблії (фото)

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    Заздалегідь підготовлені аркуші, з яких згодом буде сформована книга, заповнюються християнами з усіх куточків України - Митрополит Епіфаній долучився до Всеукраїнського переписування Біблії (фото)
    Заздалегідь підготовлені аркуші, з яких згодом буде сформована книга, заповнюються християнами з усіх куточків України

    У своїй промові митрополит Епіфаній підкреслив, що Біблія – це «те джерело знань, яке дає нам відповіді на будь які запитання сьогодення»

    Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній долучився до Всеукраїнського переписування Біблії.

    Про це 5 квітня повідомляє прес-служба ПЦУ.

    «Для того, аби власноруч написати вірш зі Священного писання на сторінках унікальної рукописної Біблії, предстоятель відвідав Українське біблійне товариство, що організувало спеціальний захід, присвячений проекту», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що у своїй промові митрополит Епіфаній підкреслив, що Біблія – це «те джерело знань, яке дає нам відповіді на будь-які запитання сьогодення».

    «Майже у кожного є Священне писання, але, більшість, на жаль, лише мають вдома Книгу книг, але не втілюють в життя істини, дані нам Богом, який прийшов, втілився, був одним серед нас», – наголосив митрополит.

    Предстоятель також нагадав всім про те, що свого часу Святійший патріарх Філарет багато зробив для того, аби великим накладом була видана Біблія українською мовою. Важливу роль у цьому відіграло Українське біблійне товариство.

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    Митрополит Епіфаній долучився до Всеукраїнського переписування Біблії (фото)
    Митрополит Епіфаній долучився до Всеукраїнського переписування Біблії (фото)
    Митрополит Епіфаній долучився до Всеукраїнського переписування Біблії (фото)

    Як відомо, раніше президент Петро Порошенко під час зустрічі з главами та представниками церков-учасниць Українського біблійного товариства записав рядки у рукописну Біблію.

    Довідка

    Проект «Всеукраїнського переписування Біблії», ініційований Українським  біблійним товариством, стартував 02 червня 2018 року. Заздалегідь підготовлені аркуші, з яких згодом буде сформована книга, заповнюються християнами з усіх куточків України. Цей проект внесено в Національний реєстр рекордів України та номіновано на світовий рекорд. Очікується, що загалом до створення цієї Біблії долучаться понад 30 тис. учасників.

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