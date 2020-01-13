В Україні людина померла від сказу



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31-річного жителя Миколаївщини вкусив безпритульний собака у серпні 2019 року, чоловік звернувся по медичну допомогу, проте від профілактичних щеплень відмовився

На Миколаївщині помер 31-річний паціент, якого було госпіталізовано 11 січня з діагнозом «Сказ. Маніфестна форма». Про це повідомляє пресслужба Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.

«Пацієнт, якого було госпіталізовано 11 січня цього року з діагнозом «Сказ. Маніфестна форма» тяжкої форми перебігу, помер ввечері 12 січня. Відповідно до наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації комісією у складі профільних фахівців та експертів 11 січня перевірено надання профільної медичної допомоги в районі під час звернення. Також перевірено якість надання антирабічної допомоги населенню району. Готується відео-нарада з керівниками закладів охорони здоров’я області із зазначеного питання, яку планується провести в першій половині тижня», - йдеться у повідомленні.

Раніше пресслужба повідомила, що потерпілим виявився 31-річний чоловік.

«31-річний чоловік отримав укус безпритульного собаки у серпні 2019 року, звернувся по медичну допомогу, проте від профілактичних щеплень відмовився. Хворого було направлено до травматолога. Попри багаторазове нагадування медпрацівників за телефоном, на прийом не прийшов. Спостерігання за собакою не проводилось», - зазначили у пресслужбі.

Зазначається, що у процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. У разі зволікання з наданням квалфікованої медичної допомоги зразу після укусу смерть неминуча.

Наразі ситуація знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації та управління охорони здоров’я ОДА.