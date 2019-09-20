У Миргороді скажена лисиця покусала людей: в місті запровадили карантин



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Тварину вбили і передали на експертизу. Результат показав сказ

Постраждалі проходять курс лікування, а всіх місцевих домашніх тварин вакцинують

У Миргороді Полтавської області скажена лисиця покусала трьох людей. Про це повідомляє ТСН.

У результаті інциденту в місті оголосили двомісячний карантин. Постраждалі проходять курс лікування, а всіх місцевих домашніх тварин вакцинують.

Три людини тварина вкусила прямо перед будинком. За словами постраждалої, те що тварина зі сказом, було помітно.

«Вона повернулася, у неї вся паща в крові, лапа в крові. Вона просто стояла, на мене не стрибала», - сказала потерпіла.

Тварину вбили і передали на експертизу. Результат показав сказ.

У місті розробили графік вакцинації. Протягом карантину повинні вколоти всіх домашніх тварин, а для щеплення диких звірів залучати авіацію.

Нагадаємо, в анексованому Криму вовк покусав людей.