У Миргороді скажена лисиця покусала людей: в місті запровадили карантин
Тварину вбили і передали на експертизу. Результат показав сказ
Постраждалі проходять курс лікування, а всіх місцевих домашніх тварин вакцинують
У Миргороді Полтавської області скажена лисиця покусала трьох людей. Про це повідомляє ТСН.
У результаті інциденту в місті оголосили двомісячний карантин. Постраждалі проходять курс лікування, а всіх місцевих домашніх тварин вакцинують.
Три людини тварина вкусила прямо перед будинком. За словами постраждалої, те що тварина зі сказом, було помітно.
«Вона повернулася, у неї вся паща в крові, лапа в крові. Вона просто стояла, на мене не стрибала», - сказала потерпіла.
Тварину вбили і передали на експертизу. Результат показав сказ.
У місті розробили графік вакцинації. Протягом карантину повинні вколоти всіх домашніх тварин, а для щеплення диких звірів залучати авіацію.
Нагадаємо, в анексованому Криму вовк покусав людей.