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    Події в Україні

    У Миргороді скажена лисиця покусала людей: в місті запровадили карантин

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    <p>Тварину вбили і передали на&nbsp;експертизу. Результат показав сказ</p> - У Миргороді скажена лисиця покусала людей: в місті запровадили карантин

    Тварину вбили і передали на експертизу. Результат показав сказ

    Постраждалі проходять курс лікування, а всіх місцевих домашніх тварин вакцинують

    У Миргороді Полтавської області скажена лисиця покусала трьох людей. Про це повідомляє ТСН.

    У результаті інциденту в місті оголосили двомісячний карантин. Постраждалі проходять курс лікування, а всіх місцевих домашніх тварин вакцинують.

    Три людини тварина вкусила прямо перед будинком. За словами постраждалої, те що тварина зі сказом, було помітно.

    «Вона повернулася, у неї вся паща в крові, лапа в крові. Вона просто стояла, на мене не стрибала», - сказала потерпіла.

    Тварину вбили і передали на експертизу. Результат показав сказ.

    У місті розробили графік вакцинації. Протягом карантину повинні вколоти всіх домашніх тварин, а для щеплення диких звірів залучати авіацію.

    Нагадаємо, в анексованому Криму вовк покусав людей.

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