В Україні минулого року нарахували понад тисячу неопізнаних мерців



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У 2018 році на облік поставили 1245 неопізнаних трупів

У 2018 році в Україні на облік поставлено понад тисячу неопізнаних трупів. Про це повідомили в департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України, пише УНН.

«Згідно з даними відомчої статистичної звітності у 2018 році (в Україні – ред.) на облік поставлено 1245 неопізнаних трупів», - йдеться у відповіді на запит.

Слід нагадати, що поліція вісім років шукає дитину, яка зникла на Вінниччині, залишились лише капці.

Зазначимо, що в серпні 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон про статус зниклих безвісти.

Відповідно до документа, створюється Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти - електронна база даних, що міститиме відомості про осіб, зниклих безвісти, інформацію про невпізнані останки, а також про наявність чи відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими. У законі визначається структуру реєстру, порядок внесення відомостей та надання інформації з нього тощо.

Реалізація закону дозволить забезпечити належний правовий захист таких осіб та їхніх родичів, а також врегулювати питання їх розшуку відповідно до стандартів міжнародного гуманітарного права, міжнародного права людини та рекомендацій Ради Європи.